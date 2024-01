Vacaciones, confort y alarmas: ¿qué hacer antes de emprender un viaje?

La llegada del verano trae consigo el interés de que, al momento de dejar el hogar, se encuentre protegido. Antes de irse de vacaciones, se recomienda realizar una serie de acciones preventivas; en el caso de aquellos que poseen un servicio de monitoreo de alarmas contratado, es importante hacer un chequeo de cámaras, detectores de movimiento y cualquier otro dispositivo que se tenga en el hogar y que tenga como fin cumplir el objetivo de brindar seguridad. Además de revisar las puertas y ventanas asegurando que cierren correctamente, por supuesto.

Hoy en día el sistema de monitoreo puede ser personalizado, según los gustos y preferencias de los usuarios, y entre las opciones disponibles se encuentra la posibilidad de decidir qué tipo de notificaciones recibir en el celular cuando se encuentra lejos y con la casa vacía, ya que las necesidades no serán las mismas.

Al ser consultada sobre el tema Clara Kennedy, gerente de Servicio Técnico de ADT, cuenta que “el cliente busca la personalización constante del servicio, esto se encuentra asociado a brindar confort, además de seguridad. Elegir qué notificaciones recibir en el celular, programar la activación y desactivación de alarmas y sensores, así como zonas liberadas, es clave para el cliente”.

Otro paso a tener en cuenta es realizar el mantenimiento de los sistemas electrónicos de seguridad. Es importante que a lo largo del año podamos realizar un chequeo, lo cual ayudará a tener el sistema de alarmas funcionando en todo momento, evitar fallas y aumentar la vida útil del producto.

En el caso de los sistemas de alamas, es recomendable solicitar a la empresa de seguridad contratada una inspección y mantenimiento general programado. En caso que lo haga el usuario por cuenta propia, debe tener presente la verificación del estado de las cámaras, ya sean interiores o exteriores. Estas últimas, al encontrarse en contacto con las inclemencias climáticas imperantes –llámese exposición a vientos, lluvias y cambios de tempratura– pueden verse afectadas más rápidamente que los paneles de control, las cámaras interiores o los sensores que se encuentran dentro del hogar.

En cualquiera de los casos, también se debe controlar que todas las puertas y ventanas se encuentren cerradas de forma correcta, y que los sensores de movimiento, cámaras de seguridad y contactos magnéticos estén en el estado deseado. Así se podrá tener la certeza de que la casa se encuentra protegida y poder disfrutar de las vacaciones con absoluta tranquilidad.

La seguridad de la casa no sólo viene asociada a la seguridad electrónica y al sistema de monitoreo, también hay otras formas de asegurarla. En el caso de no contar con un servicio de monitoreo contratado, tener presente cerrar todas las puertas con llaves verificando que cada una de las cerraduras se encuentren es buen estado, a su vez controlar que las ventanas cierren de manera correcta. Estas son cuestiones esenciales para evitar el ingreso de personas no deseadas.

También es importante proteger la casa de posibles imprevistos eléctricos, muy comunes en la época de verano, como las bajas y los picos de tensión, y los cortes de luz, que pueden afectar a los aparatos electrónicos. Lo recomendable para estos casos es utilizar tomas eléctricas que tengan seguro en caso de baja tensión e implementar temporizadores para el encendido y apagado automático de luces exteriores.

Adoptar medidas preventivas resulta fundamental para disfrutar de unas vacaciones con total tranquilidad. Dedicar tiempo a realizar una revisión exhaustiva, planificar el mantenimiento apropiado y establecer medidas de respaldo asegurará la protección integral de su hogar durante su ausencia.