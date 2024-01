Adorni, los aumentos y la “pesada” herencia: “Pretender que en 30 días iba a estar resuelto…”

Manuel Adorni volvió a encabezar la conferencia de prensa diaria del Vocero Presidencial y la pregunta se caía de maduro con el impactante aumento en el precio de los combustibles que se implementó desde el primer minuto de este miércoles, y que elevó el valor de la nafta super a más de $ 700 en el AMBA y a cerca de $ 800 en el interior, y se excusó con la “pesada herencia”.

“Lo cierto es que casi todos los días lo digo y lo diré, quien no sepa que la mitad del país es pobre, que tenemos 9 puntos de indigencia, que vivimos una situación inflacionaria insoportable hace 20 años, encaminados hacia una hiperinflación… quien no sea consiente de eso, es porque no vive en Argentina”, comenzó explicando el vocero.

Y agregó: “El Presidente (Javier Milei) y todos los que lo acompañamos somos conscientes del gran desastre que hicieron (en la administración anterior) con los precios relativos, cuando se trabaja sobre la verdad, el impacto directo es en precios y en el poder adquisitivo de la gente”.

“Sabemos lo que es vivir en un país con el grado de delirio hasta el 10 de diciembre. Pretender que en 30 días iba a estar resuelto… o creer que todo lo que se hizo mal no iba a tener repercusión… Tenemos que aceptar que a las facturas siempre hay que pagarlas, los almuerzos gratis no existen, alguien los paga y nos toca encabezar este triste proceso de reordenamiento”, expuso luego.

Por otro lado, Adorni abordó la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, más conocida como Ley Ómnibus, y sentenció que “busca la eliminación de privilegios de toda la casta, no únicamente de los funcionarios o del político de turno, sino también de la casta empresarial y sindical”.

En modo reiterativo, indicó en conferencia de prensa que el impacto de la implementación del DNU 70/2023 y de la aprobación de la Ley Ómnibus van en dirección a dotar “de mayor libertad a la gente”, y enumeró en ese sentido la libre elección de obra social, la política de cielos abiertos y la eliminación de las sobrerregulación.

Respecto de la libre elección de la obra social, Adorni dijo que el Gobierno busca favorecerla “para no quedar sujeto al sindicato de la actividad para la que se trabaja, y de esa forma eliminar privilegios de la casta sindical”.

“También nos parece casta las empresas que se han utilizado para dar empleo de acuerdo a los vientos políticos, como el ejemplo de Yacimiento Carboníferos Río Turbio que venía gastando $ 34.000 millones por año, y hace 20 años que no produce en los niveles óptimos”, agregó.

En cuanto a la política de cielos cerrados, “en materia de libertad aerocomercial lo único que hacía era proteger a Aerolíneas Argentinas y a determinado sector sindical, en contra de los intereses de la gente y de la competitividad en los vuelos comerciales”.

“La protección, por ejemplo, de la industria textil, restringiendo importaciones y teniendo una sobrerregulación, hizo que no exista competencia y que los argentinos quedemos presos de tener que comprar productos caros y, muchas veces, de baja calidad”, expuso.

También felicitó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “y a todas las Fuerzas de Seguridad, por la detención de tres individuos sospechados de planificar acciones terroristas en el país, en un trabajo conjunto con la Justicia y respondiendo a un pedido expreso del Presidente de la Nación”.

“Queremos solidarizarnos y mandarles un sincero deseo de Justicia a la familia de Tomás Tello, el joven asesinado en Santa Teresita este fin de semana”, recordó, y reivindicó “una vez más nuestro derecho a la soberanía sobre las Islas Malvinas, al cumplirse 191 años de la ocupación forzosa de las Islas Malvinas por parte del Reino Unido”.