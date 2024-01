Para Adorni la Ley Ómnibus “va a ser un punto de inflexión en la decadencia de la Argentina”

Manuel Adorni confió en que en la Cámara de Diputados nacional este mes se va a aprobar la Ley Ómnibus –oficialmente denominada “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”– y cuestionó que algunos políticos “no terminen de comprender la urgencia y la gravedad que reviste la situación en la Argentina en un momento en el que no hay plata, pero además tampoco hay tiempo”.

En conferencia de prensa, vocero presidencial indicó que el control de las empresas estatales fue delegado a la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado para que “cada una de ellas opere de la manera más eficiente posible”, y a su vez confirmó que este lunes por la tarde el jefe de Gabinete Nicolás Posse y el ministro de Economía Luis Caputo mantendrán una reunión de trabajo con la delegación del FMI.

“Quiero destacar el compromiso de todo el Gabinete y de los legisladores de La Libertad Avanza en el Congreso para la promulgación de esta ley, tal cual fe concebida”, expuso Adorni, quien recalcó que “estamos convencidos de que esta Ley va a ser un punto de inflexión en la decadencia de la Argentina en estos cien años que venimos arrastrando de malas decisiones y de una política que no estuvo a la altura de las circunstancias”.

En ese sentido, reafirmó que “confiamos en que este mes va a tener aprobación la Ley en la Cámara Baja, y nos llama la atención cómo gente que ha dedicado toda su vida a la política no termine de comprender la urgencia y la gravedad que reviste la situación en la Argentina”.

“El presidente (Javier Milei) delegó el control de las empresas estatales a la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado, que va a depender del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, buscando el saneamiento de las empresas y que cada una de ellas opere de la manera más eficiente posible”.

“Las empresas públicas no pueden seguir perdiendo plata, siempre con la premisa de no permitir que 47 millones de argentinos soporten el gasto de empresas que no tiene sentido que sigan en la estructura pública”, apuntó luego.

Al abordar la reunión del Gobierno con emisarios del Fondo Monetario Internacional, explicó que “desde el viernes hubo reuniones entre los equipos técnicos del FMI, del Banco Central y del Ministerio de Economía”, al tiempo que aclaró que este mismo lunes por la tarde “se va a dar la reunión con el jefe de Gabinete y el ministro”, postergado desde el jueves de la semana pasada.

Y finalmente habló de las declaraciones del propio Milei, quien tildó de “un numerazo” si finalmente se oficializa en 30 % el índice inflacionario de diciembre a nivel nacional: “La dinámica de diciembre indicaba una inflación diaria del 1,2 %; si bien veremos el número final, entendemos que estuvo bastante por debajo del que se proyectaba a principios de diciembre, e indica que se bajó un tercio la expectativa inflacionaria”.

“Estamos en una situación crítica y en un número que es inaceptable, porque la inflación es dañina en cualquier nivel, lo fue siempre y desde hace 21 años la sufrimos, tras la etapa de Convertibilidad, y cualquier número inflacionario es desastroso, es una catástrofe; lo que dijo el Presidente es que, si esperábamos un 45 y termina en 30, dentro de esa catástrofe, es una mejor noticia”, concluyó Adorni.