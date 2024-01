Tras su rechazo rotundo, De Loredo aseguró el voto radical a la Ley Ómnibus en Diputados

En el inicio del tratamiento en comisiones de la denominada Ley Ómnibus, el jefe de la bancada de la UCR en la Cámara de Diputados, Rodrigo De Loredo, aseguró el voto de su espacio a la mega iniciativa del Gobierno de Javier Milei.

En su exposición, el legislador cordobés expresó, sin tapujos y dirigiéndose al presidente de la Comisión: “Va a contar con la expresión de la Unión Cívica Radical, como ha contado siempre la República Argentina cuando los momentos son delicados. Y tenemos plena consciencia que las herramientas justas y necesarias que necesita un Gobierno para llevar adelante algo que genuinamente ha sido votado por la sociedad argentina las va a tener”.

⚠️ DIPUTADOS DNU

Rodrigo De Loredo, PRESIDENTE del bloque EVOLUCIÓN, anunció que tienen la voluntad de acompañar la LEY ÓMNIBUS y que no van a liderar ningún rechazo pic.twitter.com/WZJcGim2VZ — RADIO FÉNIX 95.1 (@radiofenix951) January 9, 2024

Durante el plenario de las Comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, que se reunió desde las 14 horas de este martes, De Loredo recalcó que “este bloque entiende perfectamente que la sociedad en su gran mayoría se ha expresado por un cambio que es profundo”.

En ese marco, agregó que “la senda de acelerar las decisiones centrales de un gobierno futuro nos parecen cuanto menos oportunas”, y recordó que “no nos fue bien a nosotros con el gradualismo”, haciendo carne las decisiones tomadas en la administración de Mauricio Macri.

Por otro lado, aunque en la misma senda, habló del mega DNU, de que dijo que “es inédito en su magnitud y en los temas abordados”, y que “nunca antes en la historia democrática existió, desde las reforma de 1994, de semejante magnitud”, aunque reconoció que “ya está en la calle y está surtiendo efectos”.

La postura de De Loredo difiere sustancialmente de la que tuvo unos días atrás, expuesta durante una entrevista con el canal La Nación + en la que hablaba de “cheque en blanco” y le apuntaba al liberalismo al sostener que “no se puede reducir a la libertad de mercado”, y se preguntaba: “¿Ustedes creen que un haber jubilatorio de 100 mil pesos puede formar parte de un ajuste en la Argentina? Es una observación que hacemos nosotros”.

El Diputado Nacional y presidente del Bloque de la UCR, Rodrigo De Loredo, destrozó la Ley Ómnibus que el gobierno pretende aprobar con apuro.

La cara de los periodistas lo dicen todo.

Se complican las absurdas y peligrosas reformas que pretenden Milei y Villarruel. pic.twitter.com/7vEHNKZhbn — Editor✍ (@Editor_76) January 9, 2024

“Encima con facultades delegadas… ¿privatizaciones a la sola firma de un Presidente 41 empresas públicas? No me jodan, hagamos las cosas bien. Me traen una torre de panqueques de reformas legislativas… hay furzios, se derogan artículos que no existen… saquen las pavadas, el horno no está para bollos, la Argentina no está para boludear”, agregó.

Y prosiguió: “Que los jueves se vistan de negro, que tres tipos en una plaza tienen que avisar al Ministerio de Seguridad, que hacemos ‘homeschooling’, ¿a dónde vas a hacer ‘homeschooling’ con la pobreza que tiene el país? Entonces no boludeemos, saquemos las pavadas, ¿qué te vas a poner a regular ahora la reventa de entradas?”, concluyó.

Como no se han sacado ninguna de estas “pavadas” o “payasadas”, cuesta entender este rotundo cambio de postura del último candidato a gobernador de Córdoba por la Unión Cívica Radical.