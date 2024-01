Francos cuestionó la cantidad de partidos: “genera un gasto enorme y deforma la política”

El ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró este miércoles que la reforma al sistema político contemplado en la ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos busca “simplificar el calendario electoral”, y consideró que las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) “sirvieron en algún momento”, pero con el tiempo se convirtieron “en un sistema anodino que no sirve para elegir candidatos”.

Al exponer en un plenario de comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto de la Cámara baja, el funcionario sostuvo que el oficialismo está “dispuesto a contestar y entender que algunos errores cometidos en la redacción de la ley van a ser modificados y a propuesta de nuestros propios legisladores”.

💬| @GAFrancosOk: “Nosotros venimos a plantear modificaciones en el sistema político argentino, que entendemos que pueden ayudar a generar un proceso de transformación en la vinculación de la política con el pueblo”. — Diputados Argentina (@DiputadosAR) January 10, 2024

En el inicio de su exposición, precisó que proponen “modificaciones al sistema político para generar un proceso de transformación y cambio en la vinculación de la política con el pueblo” y apuntó que la iniciativa del Poder Ejecutivo busca “simplificar el calendario para no someter a tantas elecciones permanentes” a la ciudadanía.

En torno a la reforma del sistema político por circunscripciones, defendió la reforma impulsada por el Gobierno de Javier Milei para modificar el sistema de elección de los legisladores, al sostener que “hay distritos que están sobre-representados y otros que están sub-representados”.

“Cuando se hace un análisis se llega a la conclusión de que hay provincias que se quedan con un diputado y en la provincia de Buenos Aires deberían incrementarse en 20 diputados aproximadamente”, acotó.

Asimismo, el titular de la cartera política afirmó que están “dispuestos a contestar y entender que algunos errores cometidos en la redacción de la ley van a ser modificados y a propuesta de nuestros propios legisladores”.

“Hacemos una reforma para trasladarle a los partidos las tareas de financiar sus campañas y elegir a sus candidatos. Las PASO sirvieron en algún momento para generar mayor participación y solucionar el tema de la elección de postulantes, pero con el tiempo, terminaron convirtiéndose en un sistema anodino que no sirve para elegir candidatos”, reiteró.

Y en ese sentido, apuntó que las primarias “no han sido de utilidad y que en muchos casos han implicado un costo para el Estado enorme que no tiene una justificación en sus resultados”.

Francos señaló además que en el proceso electoral que se desarrolló durante 2023, se “gastaron 11 mil millones de pesos” para realizar las PASO y costear aportes de campaña y la impresión de las boletas.

El ministro recordó que en los comicios realizados el pasado 13 de agosto, “compitieron 15 agrupaciones políticas, y diez no pasaron el piso previsto por la ley”, lo que implicó “un gasto para asegurar un 33 por ciento” de participación electoral.

“Creemos que la vida de los partidos se va a fortalecer si cada uno de ellos genera su propia interna. Hay que discutir cuál es el sentido que tiene para la política y tener la cantidad de candidatos de partidos que debemos tener”, arguyó, para luego poner de relieve que en Argentina “hay vigentes 791 partidos políticos con capacidad de intervenir en elecciones nacionales, una cantidad que “genera un gasto enorme y una deformación de la política”.

“Todos sabemos cómo operan los partidos. Con esta lógica se hizo un mercadeo de la política que no tiene ninguna lógica”, arremetió Francos.

Por otra parte mencionó que el Congreso tiene “una enorme vigencia en el sistema democrático porque es un activo de los argentinos y en particular de la política”, pero alertó que “los argentinos sienten que la clase dirigente no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha respondido las expectativas que el pueblo tenía”.

“Por eso, se nos ocurre plantear algunas modificaciones en el sistema político, que pueden ayudar a generar un proceso de cambio en la vinculación de la política con el pueblo. Con ese propósito hicimos modificaciones en distintos órdenes que generarán discusión, pero sentimos que tenemos un compromiso”, prosiguió.

En esa línea, Francos puso de relieve que las reformas son impulsadas por una fuerza como La Libertad Avanza que no tiene “estructura histórica definida”, pero sí “un líder (como el presidente Javier Milei) que supo interpretar los cuestionamientos” que recibe la política.