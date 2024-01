Maslatón advirtió por la “escuela” de Villarruel: “Su máxima es el Proceso de 1976”

El exarmador de La Libertad Avanza, Carlos Maslatón, apuntó a través de un posteo en redes sociales contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien emparentó con la dictadura genocida que asoló la Argentina entre 1976 y 1983.

“La mínima a la que aspira Victoria Villarruel es a convertirse en la José María Guido del siglo XXI. O sea digamos, degradar a Javier Milei a la categoría de un Arturo Frondizi depuesto y subir ella por pacto político”, indicó el autodenominado militante del liberalismo argentino Línea Resistencia Nacional.

“Su máxima, y su escuela, es el Proceso de 1976. Su estilo por ahora es el sesentista ‘visitando’ cuarteles, lo que le permite disimular lo peor”, sentenció en torno a la segunda de Javier Milei.

Por otra parte, aludió a otro momento de la dictadura y puntualizó: “No me meto en asuntos internos radicales pero, a juzgar por la historia, si la UCR hiciese hoy contra (el ministro de Economía, Luis) Caputo y Milei lo mismo que (Raúl) Alfonsín contra el Proceso en 1982, se queda con todo”.

“Pero los radicales de ahora no saben, no pueden o no quieren”, concluyó Maslatón.