Abdala afirmó que “hay un oficialismo que defiende lo que se prometió en campaña”

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, se refirió al tratamiento de la Ley Ómnibus en el Congreso de la Nación y subrayó que “felizmente obtuvimos dictamen en la Comisión, así que esto nos habilita ya a pensar en tener tratamiento en el recinto y sobre todo no se perdió el estado parlamentario”.

“He ido varias veces a la Casa Rosada, a los distintos ministerios y secretarías para interiorizarme y ponernos a disposición a los temas urgentes, estamos en una relación de diálogo permanente y las puertas están sumamente abiertas”, acotó.

Respecto al proyecto de reforma política y Boleta Única, el legislador aclaró que no es un proyecto de La Libertad Avanza, aunque resaltó que “nosotros entendemos como fuerza que es necesario tratar el tema en un año no electoral, por eso que queríamos tener este dictamen y procurar que en el 2024 se transforme en ley. Porque si vuelve a Diputados, no tengo duda que va a volver a demorarse”.

“Ya hay un proyecto que está aprobado y que puede tener perfeccionamiento. No es un proyecto que se refiere los temas provinciales, por eso creo que muy sano comentarles que es un proyecto a nivel nacional y donde después las provincias deben adherirse o no”, agregó Abdala en declaraciones a CNN Radio.

“En política, nada es fuerte y considero inverosímil que un proyecto bueno sea demorado, cajoneado o vuelto a otra cámara. Hay diputados que le hablan a la política, la gente solicita que haya cambios urgentemente y hay muchos partidos que ni siquiera envían sus boletas al interior”, advirtió, para luego dar cuenta que una de las maneras de eliminar esas “sospechas” es a través de la Ley de Boleta Única.

De cara al tratamiento de la Ley Ómnibus, puntualizó que “será debatida en el Senado de la Nación, hay entusiasmo por parte de todas las fuerzas políticas de agregar algún comentario y de debatirla. Personalmente vuelvo a ver un oficialismo que defiende lo que se prometió en campaña, que es una ley que abarca una manera de vivir que votaron en diciembre”.

“Hay gente que pone palos en la rueda a una ley, que nosotros entendemos que puede ser perfectible y estamos dispuestos a escuchar sugerencias superadoras”, cerró.