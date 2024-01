“Trágico para la Argentina”: Guzmán advirtió que “se está preparando el terreno” para dolarizar

El exministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, manifestó que “el 25 % de inflación no es para terminar en andas y este impacto es profundamente regresivo”, al tiempo que advirtió por la eventual dolarización que planea la administración libertaria-macrista.

🛒💸#Dramático | La inflación de diciembre fue de 25,5 % y acumuló 211 % en 2023



📌 https://t.co/ktN1yYbvDw pic.twitter.com/4WvvlM8Mpo — ANDigital (@ANDigitalOK) January 11, 2024

En tanto, manifestó que el actual esquema planteado por el Gobierno de Javier Milei generará “mayor pobreza y desigualdad”, pues lo que están haciendo “es concentrar los costos de todo ajuste en la clase media, en la población informal y en la población jubilada. No veo un recorte sobre la casta”.

“Esta inflación tiene como causa la devaluación que tomó el gobierno. Venimos de una situación con tasas de inflación que van en detrimento del sistema económico y la forma en la que se abordan los desajustes va a generar una mayor fractura social y no va a conducir a una mayor estabilidad económica”, insistió en declaraciones a CNN Radio.

En cuanto al tipo de cambio, sostuvo que “eventualmente la Argentina tiene que converger a una unificación, pero tiene que haber importantes reservas”,

Luego advirtió que “se está preparando el terreno” para la dolarización: “Hoy ya tenemos un pasivo del BCRA que se va dolarizando y como la inflación no baja, cada vez va a haber más incentivos a dolarizar”.

“En nuestro gobierno se discutió mucho hacer un desdoblamiento formal del mercado de cambios y la dolarización sería algo trágico para la sociedad argentina”, alertó el economista.

Respecto a su rol como Ministro de Economía, Guzmán contó que había diseñado un plan de estabilización, con el objetivo de reducir el déficit fiscal y “la parte de ajuste y del gasto que se planeaba era la reducción de los subsidios”.

Sin embargo y con las peleas internas del entonces gobierno, aclaró que “cuando se está por acordar con el FMI un programa, se da la conocida ruptura en la coalición de gobierno y eso hace imposible continuar con el programa económico”.

En este sentido, se refirió a las críticas de la exvicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y su posterior renuncia la cartera económica: “Fue un proceso largo, no había más tiempo para el país y no se estaba pudiendo ejecutar la política económica. Si la carta salía unas horas antes, posiblemente se cancelaba el acto”.

“El Presidente tuvo sus razones entendibles, había cosas que yo le pedía que no eran factibles desde el punto de vista político y se esperó todo lo que se podía esperar”, anexó, para luego reconocer que la fractura del Frente de Todos en el Congreso de la Nación tuvo “consecuencias relevantes” para la gestión.

“En el 2020 hubo pandemia y no había crédito, la emisión significó que no haya mayor desempleo”, alegó, para luego dar cuenta que “cuando no hay crédito hay que elegir entre el Estado no financia las políticas pero no hay trabajo o hacemos lo que hicimos”, prosiguió el extitular del Palacio de Hacienda.

Finalmente, estimó que lo hecho en 2020 “estuvo bien”, aunque en 2021 “se debió bajar un poco más” la emisión monetaria. Y diferenció: “Hubo razones por las que tuvo sentido la emisión, y una parte que no”.