“La gente la está viendo”: Una curiosa encuesta muestra el respaldo popular al ajuste de Milei

Un sondeo de la consultora Opinaia, que el presidente Javier Milei se encargó de compartir en redes sociales, dio a conocer la supuesta adhesión de la sociedad a las medidas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional.

De acuerdo a la encuesta nacional realizada en enero sobre 1.200 casos, para “el 71 %” de los encuestados “es necesario hacer una reducción del gasto público.

Termómetro Ciudadano- Enero 2024

Medimos el nivel de Acuerdo con frases que representan las ideas del Gobierno.

En esa línea, del relevamiento se desprende que un 67 %, considera que el gasto público es “insostenible”.

Respecto al ajuste, el estudio hace hincapié sobre otro de los enunciados sobre los que machaca a diario el gobierno libertario: de ahí que el 64 % esté dispuesto a “hacer el esfuerzo para que el país salga adelante”.

Asimismo, la encuesta de forma tácita a la herencia recibida. Para el 59 %, “la inflación y la de los próximos meses es culpa del gobierno de Alberto Fernández”. Incluso, un 44 % cree que “el aumento de luz, gas y transporte es inevitable”.

Al hacerse eco del llamativo sondeo, Milei aseveró que “la gente la está viendo. E ironizó: “Parece que los que no la ven es porque están agarrados de varios curros. Me imagino que no hace falta que les haga una listita”.