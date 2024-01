El FMI destacó “las medidas decisivas” de Milei para “reducir la inflación”

En el marco de su gira por Davos, donde disertó en el Foro Económico Mundial, el presidente Javier Milei mantuvo un breve encuentro este miércoles con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Durante el cónclave, Milei recibió el respaldo de Georgieva a su modelo económico.

Tras hablar de una “muy buena reunión”, la titular del organismo multilateral de crédito dijo que conversaron sobre “los profundos desafíos económicos y sociales de Argentina”.

Very good meeting with Argentina's President Javier Milei @JMilei. We talked about Argentina's deep economic & social challenges and decisive steps underway to bring down inflation, promote private sector led growth, and use scarce public money to help the most vulnerable people. pic.twitter.com/eUw1Y8GdKc