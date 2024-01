Lousteau criticó el discurso de Milei en Davos: “Fue a decirle a los exitosos que hicieron todo mal”

El senador nacional de Evolución en la UCR, Martín Lousteau, objetó el mensaje brindado por el presidente Javier Milei ante el Foro Económico Mundial en Davos, al tiempo que puso en duda la intención del Gobierno de “debatir” la Ley Ómnibus.

“No sé si el Gobierno quiere debatir. Cuando escuché hoy al presidente en el Foro de Davos... les fue a decir que no se dejen condicionar por nadie, le fue a decir al mundo exitoso que hizo todo mal, a los académicos, a las empresas, a los estados, a la política, a los universitarios”, disparó el exministro de Economía.

😍🤬#Discurso | Milei en Davos: adulación a empresarios y rechazo a la intervención estatal



📌 https://t.co/jmD5Id09jQ pic.twitter.com/AwboHB0D7r — ANDigital (@ANDigitalOK) January 17, 2024

En declaraciones a TN, el legislador sostuvo que el Jefe de Estado fue a Suiza a decir a los líderes allí presentes “que son un centro de socialismo internacional”, un evento “al que todo el mundo va con avión privado, tiene la hotelería más cara del mundo y no tiene ningún problema con la huella de carbono”.

“Los que me escribieron desde distintas partes del mundo estaban estupefactos. Es llamativo que un presidente vaya al Foro de Davos a decirles a los más poderosos que son un vehículo de la izquierda porque promueven la agenda 2030. Fue a ese foro, y negó la desigualdad de género porque cuando uno es libertario no hay desigualdad de género, pero en la realidad la hay” y también “negó el cambio climático”, acotó.

Martín Lousteau en A DOS VOCES: "En el mundo están estupefactos con Milei"https://t.co/FGoLCsReyj pic.twitter.com/TOqR28QZ8n — TN - Todo Noticias (@todonoticias) January 18, 2024

Por otra parte, el titular del Comité Nacional de la UCR objetó “la premura” del oficialismo para tratar el proyecto de Ley Ómnibus y, por el contrario, la “demora sustancial” que exhiben para debatir el DNU, al que tachó de “inconstitucional”.

“Todo el mundo quiere modificar” la iniciativa del Ejecutivo porque se trata de “una ley que afecta casi todos los rincones de la forma de vivir como sociedad”.

“El bloque radical esta trabajando para corregir cosas que están mal hechas y que no se pueden aprobar”, anexó, entre las cuales mencionó la delegación de poderes, la suba de retenciones a las economías regionales y las privatizaciones.

En igual tesitura, consignó que “tal como las pretende el Presidente no se pueden aprobar, hay otras maneras de privatizar y el que tiene la llave para que las cosas se debatan como corresponde es el Ejecutivo. Y el oficialismo y no parece que esté tratando de hacer eso”.

“La ley tiene contradicciones de una parte a la otra ¿Qué tiene que ver reformar el sistema electoral o la ley de tierras? ¿Qué tiene que ver cambiar la Ley de Defensa de la Competencia? ¿Qué hay en eso de defender a la gente? Todas las cosas que no son imprescindibles para abordar la grave situación económica y que no tiene un debate adecuado no se tiene que tratar así. El oficialismo se equivoca cuando dice que hay que aprobar todo rápido”, cerró Lousteau.