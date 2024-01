Pese a las “diferencias abismales”, Alonso pidió encontrar “puntos de acuerdo” con Bullrich

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, sostuvo que la relación con su par de Nación, Patricia Bullrich, “tiene que ser con un método profesional de trabajo”.

“Hay muchas diferencias entre nosotros y tenemos diferencias abismales, pero tenemos que encontrar los puntos de acuerdo”, matizó, para luego instar a construir “una política conjunta” con las grandes provincias.

En este sentido, manifestó que “el narcotráfico viene creciendo cada vez más y estamos atravesados por él y la violencia lesiva".

“Hay una especie de microemprendimiento del narcotráfico, hay gente que consigue un kilo de droga y lo multiplica en sus barrios y es difícil desestructurar la organización criminal”, ejemplificó para luego dar cuenta que el tráfico está muy atomizado, que existen estructuras continentales que usan a la Argentina como “país de paso” y que no pueden copar más de tres barrios.

“Tenemos 5 mil presos por drogas en cárceles bonaerenses y deberían estar en cárceles federales”, acotó y evaluó que la mejor forma de combatir la problemática es a través de más jueces y fiscales, para luego reconocer que en territorio bonaerense el narcomenudeo “intoxica a los barrios con la violencia”.

En otro orden, explicó que en la Provincia hay un policía cada 80 cuadras, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires hay dos por esquina. “Ojalá yo tuviera los policías que tiene la Ciudad de Buenos Aires para controlar los piquetes”, deslizó en declaraciones a CNN Radio.

“Durante estos cuatro años resolvimos los piquetes con nuestra forma de trabajo. Cada vez que se cortó la autopista en la provincia, lo liberamos, mientras garantizamos la seguridad a los vecinos”, prosiguió.

No obstante, adelantó que si el Gobierno nacional toma la decisión de no invertir en seguridad y no paga bien a la policía “va a ser muy difícil”, mientras “nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande trabajando con los intendentes”.

“Cuando la gente tiene problemas para conseguir comida y para conseguir trabajo, va a empezar a cometer acciones delictivas”, alertó.

Finalmente, planteó que “la Provincia está en una situación de ahogo financiero y tengo la mitad de combustible para ponerle a los móviles”.