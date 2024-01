Elon Musk elogió el discurso de Milei en Davos y la respuesta del Presidente fue insólita

El presidente de la Nación, Javier Milei, agradeció de una forma muy particular un mensaje del empresario sudafricano Elon Musk, propietario de la red social X (ex Twitter), quien por medio de esa plataforma elogió el discurso que el jefe de Estado argentino pronunció en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.

.@elonmusk thank you very much...!!! https://t.co/ka4DMoM97j