“La CGT se ufana de un poder que hoy no tiene”, dice el organizador del cacerolazo contra el paro

El titular de la Unión de Emprendedores de la República Argentina, Rodolfo Llanos, confirmó la realización de una protesta contra el paro general convocado para el 24 de enero por la CGT.

“Lo que se quiere demostrar con el cacerolazo, es lo que representa para la sociedad la CGT. Se creen los dueños del mundo, queremos ponerla en una situación de debilidad y que se sienten con el gobierno a encontrar soluciones a los problemas de la gente”, exclamó, para luego evaluar que “la CGT se ufana de un poder que hoy no tiene”.

Para Llanos, el paro de la CGT no es un paro político, si no que “es un paro impulsado por la fuerza sindical por la cuota social y el financiamiento de las obras sociales”.

Por eso, pidió que “no usen a los argentinos para defender la guita de ellos”. Y destacó que a 30 días de haber asumido el Presidente le hacen un paro a pesar de que en la política hay un código que dice que a un nuevo Gobierno hay que darle cien días para ver que funciona del nuevo proyecto y que no funciona.

El Presidente de la Honorable Cámara de Diputados nos recibió. Le manifestamos al Dr. @martinmenemok que cuenta con... Publicado por Rodolfo Llanos en Sábado, 13 de enero de 2024

“Aquí a Milei le tiran a la cabeza de entrada y tratan de apretarlo para que afloje”, acusó el activista pro-Gobierno en diálogo con ANDigital.

El productor de la localidad bonaerense de Copetonas aclaró de todos modos que no apoya todo el DNU, pero sí adhiere “totalmente” a la reformas laboral y sindical.

“No es que formamos parte del gobierno de Milei, no apoyamos todo el DNU, lo hemos leído bien y hay cosas en la que no estoy de acuerdo y otras cosas que sí estoy de acuerdo. Yo me concentro exclusivamente en lo que es la reforma laboral y en lo que es la reforma sindical”, aclaró.

Asociado a Gustavo Lázzari y Alejandra Bada Vázquez, impulsan el grupo denominado “PEP”, Productores, Emprendedores y PyMEs. De esta manera, iniciaron una convocatoria a otros empresarios utilizando como grupo base el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, creado a partir del trabajo de Florencia Arietto con PyMEs, que habían sufrido problemas en su normal operatoria por el actuar de los sindicatos.

Al recordar el violento episodio que atravesó recientemente en su participación en la comisión bicameral que trata el DNU del Ejecutivo, Llanos expresó que “en la comisión poco menos que me echaron patadas”.

Enseguida planteó que “si miran el video de la comisión, se ve que yo empiezo a hablar de una manera calmada y voy subiendo de tono porque me empiezan a gritar, a insultar, tratando de que no hable”

Asimismo, Llanos relató que en su caso, “la política recortó y mandó la partecita donde estoy gritando, pero no mandó cómo se originó todo lo que pasó. Intentaron por todos los medios que yo no pudiera hablar”.

Para él, “les salió el tiro por la culata porque mucha gente me conoce por mi actividad, todo el mundo sabe que no soy una ovejita, soy un tipo de carácter, pero todo el mundo sabe también que soy una persona de diálogo, que no soy una persona violenta”

“Yo empecé calmado y todo el mundo lo vio, pero todo Unión por la Patria me empezaron a matar porque tenían el video donde yo lance el cacerolazo y el diputado Germán Martínez prendió la mecha y gritaba de que me vaya, pidiendo: ‘sáquenlo de acá’, ‘no puede decir lo que está diciendo’”, recordó.

Luego explicó que la idea de la protesta contra la CGT consta de cuatro pasos. “El primero: iniciar a las 13 horas del 24 de enero con un cacerolazo con un grito muy fuerte diciendo ‘yo no paro’, por parte de quienes estén su casa, poniendo la bandera argentina en el frente de su vivienda”.

“Segundo: Quienes vayan a trabajar que se pongan la camiseta de la selección argentina, para que se puedan identificar todos los argentinos que van al trabajo ese día; y el tercer punto: que todos los que vayan a trabajar suban fotos en sus redes sociales”, invitó el dirigente oficialista.

Finalmente, “que al finalizar en día, cada familia se reúna en su templo de oración según sus creencias, a pedir y orar por que Argentina una vez por todas pueda arrancar y saquemos a tantos que están viviendo en la pobreza”.