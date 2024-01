Economía | 19 ene 2024 AMBA El Gobierno aplica otro tarifazo en el transporte: 251 % en colectivos y 169 % en trenes Regirá desde el 1 de febrero. Quienes no tengan la SUBE a su nombre pagarán un boleto más caro aún. La Secretaría de Transporte dispuso la apertura de la participación ciudadana, aunque -al no tener carácter vinculante- esta instancia no evitará el ajuste.

Enésimo golpe al bolsillo.