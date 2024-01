Stolbizer pidió que se despeje “todo lo que sobra” en la Ley Ómnibus

La diputada nacional de Hacemos Coalición Federal, Margarita Stolbizer, se refirió al tratamiento de la Ley Ómnibus en el Congreso y reconoció que desde ese sector opositor quieren “darle las herramientas al Presidente para llevar adelante las reformas que necesita”.

En igual tono, se mostró proclive a “acompañar la gobernabilidad”, pero pidió que se despeje “todo lo que sobra en este proyecto de ley”.

“Hay temas muy específicos que no hace las urgencias que el país tiene y los temas que no son urgentes tienen que discutirse en sesiones ordinarias”, matizó le líder del GEN en declaraciones a la AM 950.

Luego indicó que recién este jueves “nos encontramos con voluntad de negociar y aceptaron que esto es imposible hasta para los intereses del Gobierno. Recién ahora los libertarios aceptaron sentarse a conversar”.

El discurso del Presidente en Davos, cargado de soberbia irracional, que no distingue la barricada de campaña con la reunión de los líderes del mundo, que no entiende la democracia y el progreso social, nos avergüenza como país. Lamentable. — Margarita Stolbizer (@Stolbizer) January 17, 2024

Acto seguido, destacó el rol de Guillermo Francos: “Le reconozco al ministro del Interior espalda política, el tema es que no vienen los funcionarios que tienen que responder sobre temas específicos de la economía”.

El hombre q habla así en Davos, a contramano del mundo y solo referenciado en sí mismo y en las fuerzas del cuelo, le pide superpoderes al Congreso. No parece sano concederlos. Nos interesa gobernabilidad, q no pierdan los más débiles y crear condiciones para crecer. No es asi. — Margarita Stolbizer (@Stolbizer) January 17, 2024

Finalmente, Stolbizer criticó el discurso y la exposición del Presidente de la Nación, Javier Milei, en el Foro Internacional de Davos, lo que sirvió para “comprobar el delirio que tienen” en La Libertad Avanza.