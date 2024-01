Bianco advirtió que “están licuando los ingresos, los salarios y los ahorros”

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, se refirió al gravoso impacto del DNU y la Ley Ómnibus en el principal distrito del país, al calor del “ajuste clásico, que es una súper devaluación, de cerca del 120 %, apretón fiscal y apretón monetario”.

“El impacto que está teniendo en la economía bonaerense, en el pueblo, es muy complejo porque con el aumento de la inflación vinculado a la devaluación, se han licuado muchísimo los salarios, con la baja de la tasa de interés se están licuando los ahorros de muchos bonaerenses, que tienen como única opción de inversión tener un plazo fijo. Entonces están licuando los ingresos, los salarios y también los ahorros”, resumió el funcionario.

En declaraciones a Tiempo Argentino, explicó que “ese impacto se verifica en la calle con menos consumo, por ejemplo, las ventas con Cuenta DNI cayeron un 30 % en comparación con la misma época del año pasado, a pesar de los descuentos. Cayó un 30 % el gasto real”.

“Es decir que, más allá de las leyes, tenés un ajuste muy brutal, que está impactando muy fuerte en la economía nacional y en la economía bonaerense. Hay muchos sectores productivos que están teniendo muchos problemas. Después está el impacto de las desregulaciones que implica el DNU para distintos sectores como la pesca, el biodiesel y las farmacias”, acotó Bianco.

En igual tenor, consignó que “es un golpe muy muy fuerte sobre varios sectores productivos, para la provincia con mayor industria de la Argentina, que explica más del 50 % de la producción industrial. Hay una definición conjunta de los sectores productivos y del trabajo en que, tanto el plan económico como el DNU y las medidas económicas que implica la Ley Ómnibus, son totalmente nocivas para Buenos Aires, que es una provincia productiva”.

“De hecho, los bonaerenses lo votaron a Axel Kicillof para que siga promoviendo la producción, no la especulación financiera, no la desindustrialización, no la apertura económica. Nosotros tenemos un mandato del pueblo bonaerense que está totalmente en contra de lo que determinan estas dos medidas, el DNU y la ley. En otras provincias puede ser distinto porque ganó Javier Milei, acá no ganó Milei. O sea que en la provincia de Buenos Aires nadie eligió lo que está haciendo Milei”, aclaró.

Por otra parte, onsideró que “hay una decisión política general de hacer un ajuste muy fuerte sobre las transferencias del Estado nacional a las provincias y que, en particular, se enfocó el recorte en Buenos Aires, porque eso es lo que dicen los números”.

“Si ellos se piensan que esto es un problema para debilitar al gobernador Kicillof, no es así: el problema es que están ajustando al pueblo bonaerense”, remató el titular de la cartera de Gobierno.