Drástico diagnóstico de la UCR: “La sociedad necesitaba una inyección de aire fresco, no una inyección letal”

El presidente de la Convención Nacional de la UCR, Gastón Manes, justificó el duro documento emitido a nivel partidario respecto al Gobierno de Javier Milei y resaltó que “la suma del poder público es poco democrático”.

“La delegación de facultades es poco democrática. Le son propias al Parlamento y la Constitución establece cuáles son las facultades que no puede arrogarse el Poder Ejecutivo. Entonces, nos parecía que la intención y la vocación del Gobierno de tener durante dos años (más dos años renovables). Lo señalamos porque no había habido una voz orgánica del partido que se expresara y había una necesidad dentro de los militantes y dirigentes en cuanto a que el partido se expresara”, argumentó el dirigente oriundo de Salto.

De todos modos, explicó que “nosotros alentamos a que el Gobierno enviara el proyecto dividido por distintas leyes y no un proyecto ómnibus que obliga a votar por sí o por no, por lo menos en el primer dictamen. Entonces, es un trabajo arduo, la tarea es difícil para el bloque; no puedo anticipar qué pasará porque hay diferencias de criterio en el radicalismo”.

“El DNU es tan amplio que contempla algunas cuestiones que uno podría compartir. A veces, creo que el Gobierno de Javier Milei quiere hacer un efecto de shock, victimizarse ante la sociedad, dividirla nuevamente y más de lo que ya estaba”, alertó Manes.

Así las cosas, evaluó en declaraciones a Radio Perfil que “la sociedad necesitaba una inyección de aire fresco, no una inyección letal”.

“La forma en que se trató este tema me preocupa más porque divide a la sociedad, toma atajos que no son necesarios, porque el Congreso está funcionando. Hay una gran predisposición de los partidos opositores para darle gobernabilidad al Presidente. Pero la realidad es que el Presidente también tendría que ayudar un poco”, acotó.

Finalmente, puso de relieve que “hay una reconfiguración del esquema político argentino a partir de la aparición de un partido nuevo, como es La Libertad Avanza, y el triunfo electoral a nivel nacional. Lo que pasa es que, simultáneamente, en el 2023, LLA no ganó ninguna provincia, ni gobierna municipios”.

“No debemos olvidar que Argentina es un sistema federal de gobierno en donde existen estas instancias y es mucho más difícil pensar en una reconfiguración de manera tan simple. El partido radical tiene los defectos de un partido de muchos años, pero también las virtudes de un partido de muchos años. Estas reconfiguraciones el partido las vivió a lo largo de la historia muchas veces y nuestro rol hoy es analizar la situación desde otra óptica”, sentenció.