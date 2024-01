“Los extremos tienen que desaparecer”: Julio Bárbaro se aferra a los “atisbos de cordura”

El referente del justicialismo, Julio Bárbaro, consideró que el debate en el Congreso sobre la Ley Ómnibus representa “un momento complejo, pero valioso” y en ese marco “buena parte de los políticos empieza a salir del bando y piensan por sí mismos”.

Tras marcar que “negociar es la riqueza de la política”, dijo ver “por un lado una sociedad asustada por el salto del precio de las prepagas y las naftas”, pero “el partido de la cordura aparece lentamente y apuesto a eso. Son atisbos, pero hay cordura y empieza a existir”.

“Hay un empobrecimiento masivo, este liberalismo dogmático no lo tiene nadie en el mundo, pero tampoco el enamoramiento con Cuba y Venezuela que tenía los kirchneristas nos servía”, contrastó el exinterventor del COMFER.

Asimismo, evaluó en declaraciones a CNN Radio que “los extremos tienen que desaparecer, tenemos que volver al sentido común y necesitamos ser capaces de armonizar”.

“No tenemos dirigentes políticos de nota y eso nos deja en esta situación, pero es el gobierno y debemos encontrar una salida en esta coyuntura”, acotó.

Al aludir a la realidad de su partido, explicó que “el peronismo nunca fue de izquierda, su lucidez siempre fue ser de centro. Carlos Menem lo destruye al convertirlo en el partido de (el líder de la UceDé, Álvaro) Alsogaray y Cristina Fernández de Kirchner le da el recuerdo de la guerrilla más peso de la Revolución Industrial”.

Finalmente, instó a “sacarse al kirchnerismo de encima” y remató: “Yo amo la política por la política misma, no por el uso del poder. Fueron 20 años de retroceso. Necesitamos que vuelva la política y la convivencia, si no salimos de la grieta no encontramos el futuro”.