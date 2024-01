Los increíbles Récords Guinness: camioneta en dos ruedas y saltos mortales para todos los gustos

Guinness World Records celebró el pasado 16 de noviembre el decimonoveno Día Anual de GWR, marcas que ya forman parte del Libro de los Récords 2024, publicado en nuestro país por Editorial Planeta.

Celebrando el tema de las Súper Habilidades, aspirantes a batir récords de todo el mundo realizaron una asombrosa demostración de dedicación, perseverancia y talento de nivel élite.

En el Reino Unido, el piloto especialista Paul Swift logró el título de Guinness World Records por el espacio más estrecho recorrido por una camioneta de dos ruedas con unos increíbles 88 centímetros. El récord se mide restando la altura de la camioneta que se conduce sobre dos ruedas del tamaño del espacio a través del cual se conduce.

Congratulations to stunt driver Paul Swift, who took to one side of wheels to set the record for the tightest gap driven through by a pickup truck on two wheels 🤩#GWRDay pic.twitter.com/4N1dKDlvUV