Olavarría: Wesner y Katopodis anunciaron obras por más de $ 1.000 millones

El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, recibió este miércoles la visita del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, con quien mantuvo un encuentro de planificación y recorrida de distintas obras en el Partido.

En este marco, luego de una reunión de trabajo en el Palacio Municipal, el intendente Maximiliano Wesner anunció la puesta en marcha de un Plan de Obra Pública con una inversión de 1.000 millones de pesos para avanzar en distintas etapas que contempla luminaria LED, cloacas y la pavimentación de la Av. La Rioja del tramo de Av. Del Valle a Ruta 226.

Junto a @gkatopodis y @BAProvincia pondremos en marcha un Plan de Obra Pública con una inversión superior a los 1.000 millones de pesos.



Vamos a avanzar por etapas en reconversión de luminaria para diferentes barrios. Están faltando 16 mil luminarias LED en todo el Partido.

Sobre el Plan de Obra Pública que impulsa la Provincia y el Municipio de manera conjunta, el intendente Wesner detalló que “este programa está anclado en tres puntos fundamentales para la ciudad: en primer lugar un plan de reconversión de luminaria para diferentes barrios y localidades debido a que están faltando alrededor de 16 mil luminarias LED en todo el Partido de la Olavarría y vamos a comenzar con una primera etapa; también es necesaria la pavimentación de una arteria principal como lo es la avenida La Rioja desde el Campus Universitario y la Escuela Industrial hasta la Ruta Nacional 226, por eso en una primera etapa nos comprometemos a pavimentar 900 metros hasta la avenida Colón; y por último avanzar en nueva red cloacal”.

“La ampliación de la red cloacal es un reclamo histórico de muchísimos vecinos, por eso diagramamos un plan director de redes cloacales, con una primera etapa donde tenemos apuntado algunos barrios y lo vamos a definir en el proyecto que presentaremos al Ministerio. Firmaremos un convenio marco para poder ejecutar en todo el partido de Olavarría un programa de infraestructura novedoso y ambicioso para la coyuntura que estamos viviendo en la Argentina”, destacó Wesner.

Estamos en #Olavarría recorriendo con @MaximilianoWes4 la obra del Complejo Judicial que estamos llevando adelante desde @MInfraPBA, un edificio de 3.700 m2 que sumará servicios para toda la comunidad.



Los vecinos y vecinas tienen derecho a esta obra pero también a tener la…

En ese sentido, el jefe comunal aseguró que “no nos podemos quedar de brazos cruzados esperando las obras. No solamente vamos a ir a reclamar las obras nacionales que necesita Olavarría, sino que en articulación con la Provincia y en contraparte con fondos municipales vamos a ejecutar este programa de infraestructura, sumado a lo que presentamos en el presupuesto que tiene que ver con la continuidad y la responsabilidad que me planteo como intendente para seguir avanzando en el desarrollo de obras que están proyectadas”.

En la misma línea, el ministro Gabriel Katopodis destacó que “el actual intendente cuando fue oposición, cuando le tocó estar del otro lado, nunca tuvo una mirada mezquina, siempre gestionó, empujó y trabajó para que Olavarría tenga obras. A mí despacho vino no menos de cinco veces a reclamarme por las obras públicas que necesitaba Olavarría, sabiendo que eran proyectos que los capitalizaba el gobierno de ese momento que no era de nuestro color político. Y la verdad que no especuló, vino y me dijo que el colector norte es fundamental, ‘no importa, quién va a cortar la cinta’, lo que más me interesa es que se haga, porque es lo que necesita Olavarría, y lo mismo con el ingreso a Sierras Bayas, así con cada una de las obras que llevaba adelante el Gobierno Nacional y que hoy están totalmente paralizadas”.

“En un contexto de tanta restricción, hay que fijar las prioridades con mucha claridad. Es la diferencia entre gestionar bien y gestionar mal, Maxi es un intendente con ideas claras, con prioridades para trazar objetivos que ya estamos empezando a concretar entre la Provincia y el Municipio”, añadió Katopodis.

Sobre las consultas acerca de las obras con fondos nacionales en ejecución en Olavarría que están paralizadas el ministro Katopodis enfatizó: “son obras del Gobierno Nacional en la provincia de Buenos Aires, que le corresponden por derecho a todos los vecinos y vecinas de Olavarría. Les corresponde que se termine la obra de la Facultad de Ciencias de la Salud que está parada, a los vecinos de Olavarría le corresponde que se pueda ejecutar el Colector Cloacal norte, que es la obra más emblemática por la cual Maxi, sin ser este intendente se puso encima para que se pueda concretar el proyecto que aprobamos durante mi gestión como ministro nacional”.