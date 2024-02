Milei le contestó a Cristina y aseguró que “estamos a tiro de dolarizar”

El presidente de la Nación, Javier Milei, salió al cruce de los cuestionamientos que le destino la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, al tiempo que sostuvo que “el cepo cambiario se va a levantar una vez que se alcance el déficit fiscal cero” y se haya “alcanzado un saneamiento del Banco Central”.

“El déficit fiscal cero no se negocia y el saneamiento del Banco Central no se negocia, y una vez alcanzados esos dos objetivos, se levantarán las restricciones cambiarias”, indicó el líder libertario.

"La motosierra, la licuadora, y el déficit cero -que son los pilares- no se negocian"

Acto seguido, manifestó que “una vez que eliminás el cepo, el exceso de demanda desaparece, cae la tasa de interés, se expande la actividad económica, se expanden los salarios y la cantidad de pobres e indigentes caen”.

“Hemos echado 50 mil empleados públicos, bajamos transferencias discrecionales, eliminamos la obra pública y eliminamos planes sociales truchos”, enumeró y precisó que “en diciembre empezó un proceso de desaceleración de la inflación, en enero ha dado 20 % y hoy la inflación de viajar al 50 % mensual están en niveles de un 15 % anual”.

En ese sentido, dijo antes los comunicadores ultraoficialistas Esteban Trebucq, Pablo Rossi y Luis Majul que el número de inflación “aislado parece horroroso”, pero pidió no olvidar “la herencia” recibida.

“En diciembre la inflación viajaba a un ritmo del 15.000 % anual. Nos dejaron plantada una hiperinflación. Si seguíamos así, nos íbamos a encontrar con un 95 % de pobres”, especuló Milei.

Del mismo modo, manifestó que “los problemas no se arreglan emitiendo dinero, no hay solución inocua a la inflación. Sólo si dejás de emitir a la inflacion la vas a exterminar. El déficit fiscal no genera inflación, es la emisión monetaria la que genera inflación”.

También se refirió a la dolarización de la economía, un caballito de batalla en tiempos de campaña. Se pronunció en pos de la libertad de monedas “donde cada uno pueda elegir su moneda. Habrá libre competencia de monedas, pero la gente parece inclinarse por el dólar”.

“Hasta ahora la base monetaria está clavada en 10 billones de pesos, hay que seguir trabajando sobre los pases y es necesaria una reforma del sistema financiero. Pero estamos a tiro de dolarizar. El Fondo Monetario Internacional estima que podemos abrir el cepo a mitad de año. Aún tenemos varias tareas por llevar adelante”, completó.

Por otra parte, desestimó la calificación de “showman de la Rosada” que le dedicó Cristina Fernández de Kirchner y explicó que la líder opositora “ignora algunas cuestiones básicas de economía. Por más que no le gusta, la inflación es un fenómeno monetario”.

“La carta de Cristina es intelectualmente honesta, pero adhiere a una cosa que es una porquería. La gente sí lo está entendiendo. Porque es la primera vez en la historia que alguien hizo campaña diciendo que iba a haber ajuste”, acotó.

En tanto, puso de relieve que “el modelo de Cristina es la base de la decadencia argentina. Para ella lo que genera la inflación es la falta de dólares y eso es de una precariedad conceptual grosera que la podría haber entendido en la década del 60”.

"Creo que la gente entiende el ajuste. Es la primera vez que alguien en campaña dice que va a haber ajuste"

Y al aludir a la trunca Ley Ómnibus, expuso que “para los traidores no hay tábula rasa”, puesto que son “delincuentes que se disfrazan de ovejas” y “no quieren ceder sus privilegios”.

“La ley Bases no pasó porque no les interesa, no quieren ceder sus privilegios". Quería ordenar el espectro político para que la gente entienda qué vota” y así desenmascarar “que hay delincuentes que se disfrazan de ovejas y eran lobos”.

Por último, aseguró que “va a haber una convergencia con el PRO”, aunque recordó que antes de las elecciones había dicho que “el que gana, gobierna y el que pierde acompaña”.

“Yo hablo con (el expresidente Mauricio) Macri y no me pide nada, las charlas con él son maravillosas y me da su experiencia”, cerró.