Bullrich busca “alinear en serio” al PRO

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se autoproclamó como la voz cantante del PRO, al calor de su triunfo en la interna del año pasado, por lo que subrayó la necesidad de encolumnarse irrestrictamente con el Gobierno de La Libertad Avanza.

“Yo creo que al cambio hay que apoyarlo sin especulaciones, de frente”, enfatizó, al marcar ciertas dieferencias con el expresidente Mauricio Macri. “Soy más directa, estoy convencida de eso y cuando me convenzo de algo voy para adelante. No tengo que pedir permiso cuando lo que hago es totalmente coherente con lo que hicimos de salir a apoyar a Javier Milei en la segunda vuelta”, recordó.

También dijo representar “una parte importante mayoritaria del PRO” y así logró “cuando nadie lo pensaba, ganar unas PASO, una interna”.

“Mostré una hegemonía de que lo que yo pensaba era el pensamiento dominante del PRO. Yo soy ministra, estoy en otras cosas. No me interesa hacer una entrevista siendo la psicóloga de Macri, no es lo mío”, acotó en declaraciones a Radio La Red.

Luego subrayó que el objetivo como presidente de la fuerza amarilla “es que esté alineada en serio a un cambio, no a medias tintas”.

“Ese es el objetivo que tenés en política: lograr que tus fuerzas se unan con aquellas con las que tenés capacidad de generar una transformación” y los bloques deben estar “alineados a lo que la gente votó y lo que lleva adelante el Presidente”, reiteró Bullrich.

“No es un tema de cargos, sino de principios, valores e ideas. Estamos de acuerdo con las ideas, pero, a la hora de la verdad, ¿cuántos se bancan el cambio y cuántos terminan diciendo ‘acá no te metas’? La Argentina de mantener intereses de todos y querer cambiar no existe”, arremetió.

Y sentenció: “Mi objetivo fue traer a PRO una estrategia de cambio. La gente está de acuerdo y es cuestión de concretarlo. Hay que romper algunos huevos para hacer una tortilla”.