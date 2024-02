Legisladores cercanos al oficialismo salieron a cuestionar el ensañamiento de Milei contra Lali

El presidente de la Nación, Javier Milei, escribió otra página en la seguidilla de ataques a Lali Espósito. Más allá de los retuits a todo escarnio que circule por redes sociales, en las últimas horas el jefe de Estado aprovechó la amable charla que mantuvo con un trío de comunicadores ultraoficialistas para renovar su embestida.

Ante esto, la diputada nacional Carolina Píparo, advirtió que “personalizar y atacar a una artista por decisiones que tomaron otros políticos es erróneo”.

“Personalizar y atacar a una artista desde el poder del Estado es asimétrico. No es por ahí”, completó la legisladora que ingresó al Congreso de la mano de las fuerzas libertarias.

Ante ese posteo, el abogado Carlos Maslatón, quien también revistó en las filas de La Libertaf Avanza, expresó: “Bien, Carolina, ya dijo que no te remueven de la lista de traidores”.

“No es un problema para mí, no me muero sin la política Carlos, pero no coincido con listas negras nunca”, cerró el tema la legisladora.

Por su parte, el diputado nacional del PRO, Martín Yeza, consideró que “existe una asimetría entre un gobernante con poder y un ciudadano, por famoso que sea”.

“Seguramente todos tengamos que aprender a conversar mejor sobre nuestras diferencias pero no me gusta ver esta campaña contra Lali, es asimétrica e injusta con su carrera”, analizó el exintendente de Pinamar.

Cuando un internauta planteó que lo “injusto es que venga cobrando del Estado hace años, que no lo reconozca y que encima se victimice”.

“Y no le paguen mas, de ahí a armar una campaña nacional hay una distancia enorme. Es una libertad bastante inmadura esta, me hace acordar al sketch de Videomatch que decía ‘el aire es libre el aire es libre, no te toco no te toco’”, remató Yeza.