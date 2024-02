La dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner calificó este viernes como “muy interesante” un texto publicado por el diputado nacional de Unión por la Patria, Rogelio Iparraguirre, quien describió al presidente Javier Milei como “un erudito con espasmos de académico” que “no debate” y que “manda a callar”.

“Muy interesante. Me encantó”, publicó Fernández de Kirchner en su cuenta de la red social X al compartir la publicación del legislador opositor.

El parlamentario oriundo de Tandil sostuvo que el jefe de Estado es “un erudito con espasmos de académico” y “un mesías” que tiene “alocuciones, por momentos inentendibles” al que “le molesta que le cuestionen sus afirmaciones”.

“No debate. Descalifica. No responde. Ataca. No contra argumenta. Manda a callar. Fueron dos mujeres las que esta semana lo incomodaron. Se nota. Cuatro entrevistas en poco más de 24 horas y una cantidad incalculable de publicaciones y reposteos en contra de un documento -escrito por la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner- y las palabras sobre el escenario de una artista popular, Lali Espósito”, disparó.

Además de cuestionar al Presidente por realizar una “elección selectiva” de la bibliografía del pensador liberal Juan Bautista Alberdi y de cometer “un error conceptual” al citar recientemente en redes sociales al teórico italiano Antonio Gramsci, el diputado comparó las “estrategias comunicacionales” del Gobierno con las aplicadas en la Alemania nazi.

“Elegir y simplificar un enemigo único -la ‘casta’ para los libertarios-; responder una crítica con un ataque - ‘si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que distraigan’, diputados ‘coimeros’, los supuestos cobros ilegales de Lali Espósito para hacer sus shows-”, detalló Iparraguirre, y continuó: “Vulgarización -el uso de diatribas, insultos o apodos: Lali ‘Depósito’-; orquestación -’si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad’-; у unanimidad, que consiste en convencer a mucha gente que lo que piensa el líder es lo que 'piensa todo el mundo”.

“La pregunta concreta es: ¿Milei es un erudito o se hace? ¿Sucederá lo mismo si ahondamos en sus afirmaciones económicas?”, remató.