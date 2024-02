Arroyo y su apocalíptica visión inflacionaria: “Si logran estabilizarla, será con 2/3 de los argentinos afuera”

Daniel Arroyo abordó los crueles números de pobreza difundidos recientemente por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que marcó un altísimo porcentaje del 57,4 % –más un 15 % de indigencia– y sostuvo que “lo que sucedió en el último mes y medio es que se dispararon los precios al mismo tiempo que se trabaron los ingresos”.

En una charla con ANDigital, el diputado nacional del Frente Renovador describió que “se desacomodó más porque hoy tenemos el pan a $ 2.000, la leche a 800, el kilo de asado a cerca de 8.000 y los ingresos trabados”.

Dijo que “eso está generando no solo una agudización de la pobreza sino también un problema de malnutrición; en concreto, se están comiendo muchos fideos, harina, arroz, polenta, poca leche, carne y verdura, y también se produce un endeudamiento de las familias”.

“Hay mucha gente que no le alcanza y termina tomando créditos en la financiera de la esquina, o a la vuelta de su casa, al 500 % de interés anual”, ilustró el legislador.

Acerca de los exagerados aumentos de precios en los productos de la canasta familiar, Arroyo consideró que hubo una dispersión de precios muy fuertes, “también uno de los problemas de cómo se dio la devaluación es que se dio una devaluación con aumento de precios, pero no aumentaron los regulados, que es la luz, el gas, entonces frente a eso vuelven a correr otra vez los precios y el gobierno está encarando una política que básicamente quiere una recesión, un parate de la actividad económica, e ir a una caída del empleo, a una caída del consumo, con el supuesto de que una vez que pase eso, se estabilizan los precios”, advirtió.

“En teoría, si nadie tiene plata es probable que en un momento los precios no sigan subiendo, pero en términos prácticos va a un esquema de caída fuerte de la actividad económica para estabilizar los precios”, completó.

Por otra parte, Arroyo reflexionó que “si lo logra, si sucede, va a ser con dos tercios de los argentinos afuera y ahí es un problema serio, que espero que empiece una política de recomposición de ingresos”.

Sobre el mega decreto 70/2023 enviado al Congreso por el presidente Javier Milei, el dirigente del FR afirmó que “tanto el DNU como la Ley Ómnibus tenían un concepto –a mi modo de ver– equivocado, que es un experimento en el que nada de Estado y todo de mercado a la vez”.

“No regula nada, de todos modos había algunas cosas interesantes, por ejemplo el hacer menos trámites en la compra de un auto, o el tema de las recetas electrónicas y todas esas cosas que son de modernización, de desburocratización, que son absolutamente razonables y lógicas”, agregó sobre el tema.

En otro orden de cosas, el legislador nacional explicó0que lo que sucedió en el Congreso es que primero “se votó a favor en general la Ley, yo voté en contra pero hubo bloques que se llaman dialoguistas que quisieron acompañar al gobierno. Luego empezó a tratarse en particular y ahí se empantanó porque había cuestiones en las que muchos de los que acompañaron al gobierno no estaban de acuerdo; y es muy difícil entenderle la racionalidad al gobierno, porque a los que lo quieren ayudar les dice ‘coimeros’, ‘valijeros’, ‘idiotas útiles’, es muy complejo entender la situación, yo creo que lo racional es que lo divida en leyes para cada tema y que se trate ley por ley”, y enumeró: leyes económicas, de salud, de educación, etc.

Arroyo se manifestó de acuerdo en que el país necesita una reforma laboral, porque graficó que no es lo mismo una gran empresa que contrata a alguien que una pyme, no puede ser tratado de la misma manera y hay cuestiones a resolver.

“Lo que mandó el gobierno en el primer DNU no iba por ese lado, iba por una cuestión de flexibilización absurda. Pasaba el período de prueba a 8 meses, terminaba con la doble indemnización en los casos de trabajo informal; es decir, no estaba pensando una modernización sino un hachazo, a mí me parece que hay que discutir seriamente el rol del Estado, el rol de las empresas estatales, los cambios en el sistema de salud, los cambios en la escuela secundaria, las transformaciones que hacen al régimen laboral pero racionalmente”.

Acerca de las peleas en las que se involucra Milei desde que asumió, Arroyo piensa que “le sirven para estar en el centro de la escena, para manejar la agenda pero no para la vida cotidiana de la gente, tienen que tener otra racionalidad, no puede abrir 20 frentes y estar peleando todo el tiempo con todos”.

Finalmente, sobre los augurios de varios dirigentes opositores que impulsan un alejamiento adelantado de la administración Milei, el legislador fue terminante: “Los gobiernos duran 4 años en la Argentina y yo no acepto ni siquiera chistes sobre eso; los gobiernos duran 4 años, punto, así funciona la democracia”, concluyó Daniel Arroyo.