El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, arremetió contra el titular del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau, quien lo cuestionó por haber recibido con todos los honores al presidente Javier Milei.

“Yo represento a la provincia de Corrientes, cuando venga un presidente lo voy a atender. Sea de mi signo político o no. Me importa tres carajos lo que piense Lousteau”, exclamó el mandatario mesopotámico.

“Martín Lousteau fue ministro de Cristina Kirchner, él no me va a venir a marcar la cancha dentro del radicalismo. Hace 40 años que soy radical”, acotó.

En igual tenor, dijo que no le “interesa lo que él piense”. “Yo represento a los correntinos, no a Lousteau, no al centralismo porteño”, aclaró en declaraciones radiales.

🗣 #UCR | Valdés pidió “darle una oportunidad” a Milei y se enojó con Lousteau



📌 https://t.co/d4uan3vJ35 pic.twitter.com/gPVky13SPk — ANDigital (@ANDigitalOK) February 21, 2024

“Tenemos que darle una oportunidad al Presidente. Si no hay equilibrio fiscal es muy difícil que la Argentina pueda salir adelante”, anexó Valdés.

Además, consideró que la pelea por los recursos entre las provincias y Nación tiene que ver con “la vieja disputa de los argentinos, de unitarios y federales”.

“El Presidente no reconoce la plata, pero reconoce las responsabilidades de los gobernadores, pero para asumir responsabilidades uno tiene que tener solvencia”, justificó.

De todos modos, sostuvo que “como correntino”, va “a pelear por los recursos” de la provincia.