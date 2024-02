Salvaje aumento en el precio de los medicamentos más consumidos por los adultos mayores

Los medicamentos más consumidos por adultos mayores sufrieron un incremento en sus precios de hasta 83% en enero último, destacándose una suba de 31 % en promedio de los diez fármacos que más aumentaron, según destacó un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

“Dentro del aumento generalizado del 13,6 % en enero que sufrió la canasta de medicamentos, se destaca la suba del 31 % en promedio de los diez medicamentos que más aumentaron", puntualizó CEPA.

Además precisó que “por encima del promedio se encuentran subas mensuales del 83 % y el 45 %”, con lo cual, enero quedó marcado por “nuevos incrementos por encima de la inflación”.

Los medicamentos que más aumentaron entre diciembre de 2023 y enero de 2024 son Derrumal 300 (83 %); Daflon 500 (45 %); Ibupirac 600 mg, Travatan, Dermaglós, Macril (25 %); Atenolol Gador, Aldactone A, Aspirina Prevent y Trapax (20 %).

“Durante la primera etapa de la gestión de Alberto Fernández, la evolución de precios de venta al público (PVP) de medicamentos mostró un incremento moderado y relativamente estable; en 2020 se registró una suba de 34,6 %; en 2021, 42,9 %; y en 2022, 82,8 %”, comparó el relevamiento.

En cambio, indicó que “en 2023 el incremento fue de 276 %, superando el índice general de inflación por el comportamiento de precios tras el triunfo de Javier Milei y el inicio de su gobierno”, y añadió que “sólo en noviembre se registró una suba de 25,7 % y en diciembre, de 40,9%, muy por encima de la inflación de noviembre (12,8 %) y diciembre (25,5 %)”.

El CEPA también analizó los precios con cobertura de PAMI, que en 2020 subieron 12,1 %; en 2021, 40,6 %; en 2022, 73,4 %; y en 2023, 164,9 por ciento.

“Si se tiene en cuenta que el índice de inflación anual fue de 211,4 % y que el incremento del PVP fue de 276 %, la cobertura de PAMI se mantuvo por debajo de estas marcas, lo que representa un ahorro significativo para la población afiliada”, matizó el Centro y puntualizó que “gracias a este programa integral de medicamentos gratis o con descuentos, las personas afiliadas se ahorran en promedio 32 mil pesos”.

En cuanto a la rentabilidad del sector, el primer semestre de 2023 registró un aumento en la facturación total de la industria farmacéutica de 88,7 % respecto a igual semestre de 2022, producto del incremento en la facturación de producción nacional (92,2 %) y la reventa local de importados (80,4 %).

De los diez labotarorios que más facturan al año, ocho son nacionales: Roemmers, US$ 538 millones; Elea Phoenix, US$ 497 millones; Casasco, US$ 404 millones; Gador, US$ 386 millones; Montpellier, US$ 332 millones; Baliarda, US$ 327 millones; Raffo, US$ 318 millones; y Bagó, US$ 318 millones.

Los dos restantes son extranjeros, Bayer, que factura US$ 207 millones; y Sanofi Aventis, con US$ 203 millones.