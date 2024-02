Sin precedentes: pasó el FMI y pidieron que no se fueran al carajo con el ajuste

La primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, realizó un informe de lo que fue su “excelente” visita a nuestro país, marco en el que se reunió con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, para monitorear la marcha del acuerdo.

“En los últimos días he podido aprender más sobre los avances que se están logrando, pero también sobre las dificultades que enfrenta el pueblo argentino. Escuché de primera mano a una amplia gama de partes interesadas que compartieron sus ideas sobre cómo abordar los desafíos del país y aprovechar su vasto potencial”, introdujo.

Asimismo, indicó que en las reuniones con las máximas autoridades, además del presidente del Banco Central, Santiago Bausili y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, reconoció “los importantes avances iniciales en la restauración de la estabilidad macroeconómica y el establecimiento de un fuerte ancla fiscal”.

Pleased to be in Buenos Aires. Had a productive discussion with Minister Caputo, @LuisCaputoAR, Governor Bausili of @BancoCentral_AR, and Chief of Staff Posse on the ongoing efforts to restore macroeconomic stability, protect the vulnerable and strengthen growth prospects in… pic.twitter.com/4trnSessl9