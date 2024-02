Francos aseguró que el Presidente “se siente con espaldas por el 56 % de los votos que obtuvo”

El ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró que el presidente Javier Milei “se siente con espaldas por el 56 % de los votos que obtuvo” con el “discurso” de ajuste, en medio de la fuerte tensión con los gobernadores.

“Sabíamos que esto no iba a ser fácil, pero el Presidente se siente con espaldas por el 56 % de los votos que obtuvo con este discurso”, enfatizó el funcionario.

Acto seguido, explicó que “El gobernador de Chubut podrá amenazar si quiere, concretar su amenaza, pero tiene que someterse a la ley. No tiene ninguna capacidad, ninguna facultad, ningún derecho para cortar el suministro de petróleo, que lo hacen empresas privadas, que va por oleoductos privados y va al puerto. Salvo que lo haga por la fuerza y ahí estaría cometiendo un ilícito, pero no creo que sea su intención”. Y “será responsable de sus actos”.

Presidente, quiero decirle que, a diferencia de otros, yo no le tengo miedo. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias.

