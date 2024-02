“No pudieron los militares, no pudo Macri y mucho menos va a poder este cachivache”

En pie de guerra, el líder Camionero y triunviro de la CGT, Pablo Moyano, lanzó una dura advertencia contra el presidente Javier Milei.

Fue al participar de la conferencia de prensa donde los gremios docentes de la central obrera anunciaron una nueva medida de fuerza para el lunes 4 de marzo, ante la falta de una propuesta salarial que recomponga el poder adquisitivo.

“La CGT está en alerta y movilización. Siempre atacan a los trabajadores, pero no vamos a estar mirando para otro lado”, aclaró Pablo Moyano.

En ese marco, fustigó a Milei al arremeter contra la actividad del mandatario en redes sociales.

“Es vergonzoso que un tipo está twitteando todo el día y no resolviendo los problemas de la gente”, apuntó.

Antes de finalizar su breve alocución, dejó una frase que será leía como una declaración belicosa.

“Puede apretar a los gobernadores, puede apretar a los diputados, pero a la CGT no la aprieta nadie. No pudieron los militares, no pudo (Mauricio) Macri y mucho menos va a poder este cachivache que es un empleado de las corporaciones nacionales e internacionales”, remató.