“El PRO retrocedió a un partido del siglo XX”

El diputado nacional del PRO, Martín Yeza, reiteró su respaldo a Mauricio Macri para presidir al partido amarillo, al tiempo que pidió bajar los decibeles de la interna, dado que “sería mejor que se resolviera en un ámbito privado”.

“Eso no significa que se encierren entre cuatro paredes a hablarlo, pero no es necesario hacerlo por Twitter”, deslizó el exintendente de Pinamar en declaraciones a Radio Perfil.

De todos modos, reflexionó: “Creo que se va a resolver, que las personas que creemos en el cambio tenemos que aislar todo el ruido para poder concentrarnos en las cuestiones centrales”.

Luego justificó el “silencio” de Mauricio Macri, ya que “también alguno se tiene que quedar callado”.

“Mauricio estuvo en silencio públicamente, pero trabajando silenciosamente como lo requería la circunstancia. Cuando te aislás de ruido, en lo grueso lo que ocurre es un gobernador que recibe una herencia pesada del gobernador anterior, kirchnerista, en Chubut, y por el otro lado un presidente que recibe la herencia de la economía kirchnerista en la Nación, discutiendo sobre el cambio. Entonces, por un lado, cuando uno se aísla del ruido, son un gobernador y un presidente intentando cambiar a partir de lo que les ha tocado gobernar”, contrastó.

Acto seguido, recalcó: “Desde hace tres años, cuando estaba la posibilidad, quería que Macri sea nuestro presidente de la Nación, imaginate si no voy a querer que sea el presidente de nuestro partido”.

“Es una persona que tiene una visión y una experiencia en un país en crisis donde esas personas no sobran. La importancia de la experiencia de Mauricio no es tanto por lo que logró, sino por el entendimiento de por qué no logró lo que no logró”, planteó Yeza y subrayó que “cuando una democracia empieza a respetar, pero también a aprovechar, en el mejor de los sentidos, la experiencia de las personas que pasaron por cargos complejos, me parece que ese partido es un partido con más futuro”.

Por último, afirmó que “el PRO fue el primer partido del siglo XXI realmente competitivo después del ‘que se vayan todos’, y ahora estamos ante el desafío de hacer una actualización. El PRO retrocedió a un partido del siglo XX, en el sentido de la dinámica, las formas y la representación. Creo que tiene que volverse mucho más ágil e innovador para volverse no solamente más competitivo sino más representativo del espíritu de la época”.