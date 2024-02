Otro día en el Planeta Milei: “Esperanza es la palabra que mejor representa a este Gobierno”

El presidente del a Nación, Javier Milei, defendió enfáticamente la marcha de su Gobierno y aclaró que “hay cero posibilidades de que se produzca un levantamiento social, a menos que haya un evento motivado desde la política o” motorizado por “infiltrados extranjeros”.

En torno a esto último, el líder libertario marcó que supuestas activistas venezolanos y cubanos participaron de las últimas protestas contra su gobierno “disfrazados de fotógrafos”, ya que “los gobiernos de izquierda trabajan juntos para intentar sabotear a aquellos que no son como ellos”.

También planteó en declaraciones al Financial Times que de la pobreza no se sale “por arte de magia” sino con “capitalismo, ahorro y trabajo duro”.

Javier Milei’s strategy for reviving Argentina’s stricken economy is widely perceived as high-risk, but the libertarian president waved aside doubts during a confident interview https://t.co/e05pBI2jBJ pic.twitter.com/tmoi0qh0i8