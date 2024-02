Melconian: “Si quieren aplicar la bimonetariedad, no hay que tener vergüenza”

El expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, consideró que “hubo una innecesaria suba del tipo de cambio” en el comienzo de la gestión de Javier Milei, al tiempo que subrayó la necesidad de “generar confianza en la gente”.

“Si quieren aplicar la bimonetariedad, no hay que tener vergüenza. Si no vas a ir por la dolarización y vas a ir por la bimonetarización, no importa que lo hayamos planteado nosotros”, expuso el dirigente que había sido designado ministro de Economía en caso de un triunfo de Patricia Bullrich en las elecciones.

Tras marcar que “este quilombo el Presidente lo heredó”, expuso que sí “hay un formato político que alguien decide y un programa con una ruta económica” y en ese sentido “hubo una innecesaria suba del tipo de cambio y una postergación en otros precios que había que subir”.

“Falta una pata heterodoxa, falta corregir un conjunto de precios relativos, por ejemplo, los vinculados a lo tarifario. Falta la excitación, decir ‘esto me genera confianza’ y para eso se requiere saber dónde termina la cuestión de la estrategia elegida, porque hay una estrategia deliberada de ir al choque independientemente de quién tenga razón”, acotó Melconian en declaraciones a LN+.

Luego recapituló: “La dolarización era cambiar el Código Civil, lo tenía que hacer el Congreso y estaba en la ley con la que te pelaste, entonces arranquemos con la bimonetariedad, que la gente la saque del colchón, cambie la moto, el auto, no de carácter fiscal, sino en términos de actividad”.

Así, instó a “recuperar ingresos de capitales de argentinos en el colchón y no de timberos que vengan a comprar bonos como en el año 2016”, durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Hace falta dotar a todo el equipo, y a lo que se está tratando de implementar, de dosis de confianza porque lo que el Presidente generó fue esperanza, porque decía que iba a terminar con cosas, aunque al día de hoy siguen aflorando”, prosiguió.

“No hay que tenerle miedo a las cuestiones de consenso porque las cuestiones de consenso no son que te entregaste, y las cuestiones heterodoxas no significa que dejaste de pensar el libe mercado. Tengo un poco de temor al nivel de actividad”, cerró.