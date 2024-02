Alberto negó actos de corrupción en su gestión: “No me quedé ni una goma de borrar del Estado”

Luego de ser imputado por presuntas contrataciones irregulares de los seguros del Banco Nación para la administración pública a través de un gestor privado, el expresidente Alberto Fernández rebatió la acusación, habló de “una operación” y negó actos de “corrupción” durante su gestión.

Tras el impacto de la noticia, Alberto Fernández salió a hablar y en primer término consideró “razonable que se investigue”.

Consultado sobre la gravedad de la acusación, explicó que “siempre se saca un seguro de vida, por las dudas del que tomó el crédito se muera; de esa manera el banco garantiza que se cobre, por más que se muera”.

“Es un seguro que toma el ANSeS por las dudas de que el jubilado se muera, pueda cobrar el seguro. Siempre lo tomó el Banco Nación. En 2018 el ANSeS empezó a autoasegurarse, le generó problemas porque no tenía forma de sustentarlo. En 2021, saco una norma de que todos los bienes del Estado se aseguran con Nación Seguros”, narró el exmandatario.

Según consignó a Radio La Red, el objetivo de la medida de su autoría fue que “todos estuvieran obligados a pagarle al estado el tema de seguro y que no haya intermediarios”.

Al ser consultado sobre la sospecha de la gestoría atribuida a la pareja de quien fuera su secretaria privada, Fernández lo negó rotundamente.

“Nación Seguros no tiene nada que ver con la caja política. Están afectando a mucha gente de bien, solo porque dijeron que era una caja. Mi secretaria fue mi secretaria durante 30 años. Yo la conozco muy bien a María y no creo que haya hecho eso”, matizó.

En ese sentido, abogó por el avance de la investigación para contrarrestar “la mentira que publicó Clarín”, y agregó: “Tengo muchas ganas de aclarar este tema porque yo no soy un corrupto. No me gusta que hagan estas cosas. Si algún funcionario hizo algo, que se haga cargo. No me quedé una goma de borrar del Estado, les pido a todos que entren y miren mi declaración jurada, si cambió algo y si alguien se benefició”.