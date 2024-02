Diputada PRO advierte a Kicillof tras cambio en apertura legislativa: “Busca contestar el discurso de Milei”

La diputada bonaerense Abigail Gómez, una de las firmantes del apoyo que el PRO le brindó al presidente Javier Milei, en un documento refrendado en primer término por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, advirtió una “maniobra” del gobernador Axel Kicillof al cambiar la fecha para la Apertura del 152º Período de Sesiones Ordinarias en la Legislatura Bonaerense, que ahora será este lunes a las 16 horas.

Al respecto, la diputada convocó a “defender la institucionalidad” y a “resguardar la investidura presidencial” de quien fuera apoyado por el 56 % de los argentinos. “Hoy hay que ayudarlo a que pueda realizar las políticas para las cuales el pueblo lo votó, porque nada peor que llegue al gobierno, que termine haciendo nada y que sigamos perdiendo cuatro años más en la Argentina, sin progresar, sin salir adelante”, advirtió.

Sobre el país que viene luego del discurso presidencial de este viernes por la noche, en la Apertura del año legislativo 2024 del Congreso de la Nación, Gómez reveló en diálogo con ANDigital que lo que intenta Kicillof con este cambio de fecha es “contestarle al Presidente desde su posición política”.

“Mientras se siga así, peleando unos con los otros, viendo quién grita más fuerte, quién contesta más o quien le pone más trabas al otro, no vamos a salir nunca adelante”, completó.

Por otra parte, y acerca de las medidas económicas que busca implementar Milei, la legisladora dijo coincidir “en que hay que tomarlas todas juntas, porque si se va a hacer un ajuste, por un lado hay que corregir el déficit para que baje la inflación en algún momento y la gente deje de perder poder adquisitivo”, remarcó.

Y acto seguido regresó sobre la intención de Kicillof del cambio de día, al indicar que “un gobernador que se comporta de esta forma, que pasa tres días y pospone la posibilidad de trabajar en la Cámara de Diputados porque le quiere contestar mejor al Presidente, así vemos cómo la Argentina nunca crece. Kicillof tiene conductas muy lastimosas”.

Señaló que “esto es lo que eligió el pueblo, esta modalidad, esta forma, ¿y quiénes somos la oposición para no permitirle al Presidente llevar a cabo las políticas o las teorías que él pretende para que llegue el cambio en la Argentina?”.

“Más allá que el PRO está de acuerdo en el 90 % de la plataforma electoral de Milei y lo que se está haciendo, se debe apoyar a la persona que quiere realizar el cambio que la gente votó para que realice ese cambio”, subrayó, convencida.

Luego Gómez recordó cuando le tocó integrar el gobierno en la ciudad de Coronel Rosales, desde 2015 a 2021, como secretaria del Gobierno del intendente Mariano Uset: “Estuve en un lugar donde debés tomar muchas decisiones y gobernar se trata de eso, de tomar decisiones. Y si se lo impide el Congreso, si se lo impiden los sindicatos, si se lo impiden las manifestaciones, ¿para qué está?”, se preguntó, volviendo a apuntalar a Milei.

La justicia cuestionada

Gómez también cuestionó al Poder Judicial al referirse a las causas que no se resuelven: “Yo soy abogada, conozco bastante la justicia y así como hay tribunales con jueces excelentes, hay otros que dejan mucho que desear y que están influenciados por la política o por diferentes cuestiones, y así es como las causas no avanzan”.

Afirmó, además, que en la provincia de Buenos Aires “hay una cantidad de juzgados y de tribunales que no están compuestos como se deben, faltan nombramientos, esto pasó siempre durante el gobierno de Kicillof; la justicia no avanza y está lenta, justamente porque no tienen personal”, denunció.

“Mientras vemos que en la planta administrativa de la provincia tenemos cifras extraordinarias, habiendo ingresado 40 mil personas, seguimos sin tener personal en la justicia para que las causas de delitos o para que las causas de cualquier vecino puedan avanzar rápidamente. Estos son los criterios que usa el kirchnerismo para gobernar”, disparó Gómez.

Finalmente, sobre quién debería presidir el PRO, la legisladora consideró que “hay cuestiones más importantes para resolver que elegir en este momento autoridades partidarias. Entiendo que se tiene que dar una renovación dentro del PRO; obviamente cada uno responde a distintos referentes pero el PRO no se desarmó y esa es la buena noticia para adelante. Seguimos todos juntos trabajando y apoyando para que el país pueda salir adelante”, concluyó.