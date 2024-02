Continúa el análisis del DNU desregulador de la economía y la oposición pide a Caputo

La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo, se reunió este miércoles en el Salón Arturo Illia para terminar de elegir autoridades y definir su esquema de trabajo.

Arrancó el encuentro, el presidente de la Comisión y senador, Juan Carlos Pagotto (La Rioja-La Libertad Avanza) destacando que se procederá a la "elección del vicepresidente y secretario de la Comisión, que habían quedado vacantes".

Luego de la votación, fueron designados Hernán Lombardi (Pro) y Víctor Zimmerman (Chaco-UCR) como vicepresidente y secretario de la Comisión, respectivamente.

"La estrategia del Gobierno es que el DNU produzca efectos jurídicos -que creemos que empeoran la vida de los argentinos-, y que ciertos sectores económicos sigan llevándose ganancias extraordinarias y con efectos que será muy difícil retrotraer", señala @anabelfsagasti pic.twitter.com/G3T4TGYUuI — Senado Argentina (@SenadoArgentina) February 29, 2024

Además de las autoridades, componen la Bicameral los legisladores: por la Cámara alta, Luis Juez (Córdoba-Pro), Juan Carlos Romero (Salta-Cambio Federal), Carlos "Camau" Espínola (Corrientes-Unidad Federal), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza-Unión por la Patria), Mariano Recalde (CABA-UP) y Teresa González (Formosa-UP).

En tanto, por la Cámara baja, Oscar Zago (LLA), Lisandro Almirón (LLA), Francisco Monti (UCR), Nicolás Massot (HCF), Carolina Gaillard (UP), Ramiro Gutiérrez (UP) y Vanesa Siley (UP).

El senador Zimmerman agradeció a su "bloque la confianza por la postulación" y agregó "como está en la orden del día, solicito que se cite a funcionarios del Ejecutivo para que den detalles de la norma. Que vengan a enriquecer el debate y poder tratar adecuadamente el DNU 70 y todos los DNU pendientes".

En concreto, Zimmermann junto a los legisladores Monti y Espínola solicitaron a la Bicameral la presencia del jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Armando Giubert; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fernando Vilella; el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Omar Yasin; el ministro de Salud, Mario Russo; y el director de la ANSeS, Mariano de los Heros Battini.

Asimismo, consideró necesario "tener un conteo oficial de la cantidad de DNU pendientes dictados por otras gestiones y por la actual".

En tanto Lombardi manifestó "importante empezar a tratar los más de 100 DNU pendientes. Es importante ratificar esa agenda de trabajo, no es solamente el DNU 70, tenemos que tocar todo el volumen de trabajo que tenemos a nuestros ojos".

Luego, la Diputada Carolina Gaillard (UP) reiteró que "de Unión por la Patria hicimos un planteo de impugnación a esta Comisión por no respetarse la proporcionalidad por el Sistema D'Hondt y por la demora de más de 70 días en reunirse".

Destacó además que "pedimos que no se dilate más el tratamiento del DNU 70/2023, y que el vicepresidente convoque a la sesión especial. Son ya 42 senadores los que están pidiendo que se trate".

A su turno, el diputado Nicolás Massot (UCR) se refirió al DNU 70, y consideró que "rechazarlo sin que sea reemplazado por una Ley afecta la continuidad de muchas medidas necesarias. Necesitamos tratar a fondo este decreto y estoy de acuerdo con el pedido de Zimmerman para que vengan los funcionarios, y comencemos a tratar el DNU 70 y en simultáneo que se traten también todos los DNU pendientes".

Tras un debate que se extendió por poco más de 2 horas, se votó y aprobó el pedido de los senadores para que vengan los funcionarios nacionales a la Bicameral a explicar los alcances del DNU 70/2023.

El presidente de la Comisión concluyó la reunión destacando que "mañana a primera hora se citará a los funcionarios y el día martes se comunicará en qué horario se reunirán".