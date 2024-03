Marra y su visión del peronismo: “Creo que ya lo domamos”

El diputado porteño de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, negó que el oficialismo le tema al peronismo como oposición.

“Creo que ya lo domamos en las elecciones, le demostramos que con los artilugios que tenían para ganar la elección no pudieron, si ahora creen que tiene la capacidad de hacernos daño, no entendieron”, disparó.

Luego evaluó que “el tema es saber qué es el peronismo, que es mucho mas complejo. Si el peronismo es un grupo de runflas que trata de vivir del Estado, por supuesto que estamos todos los argentinos en frente”.

“El Congreso está para otro rol, tenemos que buscar el acuerdo necesario para conseguir las rebajas de las regulaciones, que son una pata fundamental en el desarrollo de la economía, son cuestiones de urgencia: no podemos hablar de una Argentina de uno o dos años, es el día a día”, acotó Marra en declaraciones a LN+.

Luego puso de relieve la necesidad de “ir a un lugar de acuerdos y conciliación porque hay que sacar adelante a un país donde también están gobernadores e intendentes; no son cosas distintas, somos todos argentinos, todos tienen que entender el rumbo y compartirlo”.

También se encolumnó detrás del presidente Javier Milei en la disputa con las provincias y advirtió que los gobernadores “van a salir perdiendo si no respetan las formas fiscales”.

“El Presidente acelera porque está convencido de su rumbo, creo que eso está generando discusiones políticas y fricciones naturales que se tienen que resolver porque están los argentinos. Es lógico que algunos gobernadores se pongan nerviosos antes esta situación y esta discusión, pero es lógico también que en algún momento haya un acuerdo más grande para sacar adelante la Argentina”, acotó.

“No se puede ir en contra de lo que votaron los argentinos, puede haber un acuerdo fiscal en base a lo que votamos los argentinos pero no en base a la situación particular de una provincia”, remató el diputado de la Ciudad.