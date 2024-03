“Pasados de merca”: Grabois arremetió contra los “aplaudidores más boludos” del Presidente

El líder del Movimiento Patria Grande, Juan Grabois, disparó contra los dirigentes y simpatizantes de La Libertad Avanza que presenciaron el discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso y afirmó que estaban “pasados de merca”.

Fue luego de que el Jefe de Estado lo mencionara en su discurso al definirlo como uno de los “jinetes del fracaso" del país, junto a la expresidenta, Cristina Fernández Kirchner; el exministro de Economía, Sergio Massa; el diputado nacional, Máximo Kirchner, y el referente sindical Pablo Moyano.

“Jinetes del Fracaso. Si Milei hubiera seguido con el rock and roll podría haber hecho un banda piola con ese nombre”, indicó el dirigente social a través de sus redes sociales.

Y planteó que de ese modo “hubiera evitado el espectáculo lamentable de los aplaudidores más boludos de la historia reciente que -pasados de merca- se visten de gala para chillar loas a un empobrecimiento brutal que ni los roza”.

Previamente, al aludir al cese de envío de alimentos a comedores, había señalado que en el Gobierno “saben que pasa con cada alimento que se reparte porque no reparten ninguno. La casta come todos los días, los pibes no”.