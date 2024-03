Rodríguez Larreta rechazó la idea de “entregarle el PRO a Milei”

El exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reconoció su distancia con Mauricio Macri, al tiempo que se mostró en contra de “entregarle” el PRO al presidente Javier Milei.

“Hace 25 años que tengo una relación con Mauricio. En esta etapa, por primera vez en 16 años me pude tomar vacaciones y estar con mi familia. Él también estuvo afuera y eso hizo que no coincidiéramos en Buenos Aires en los últimos dos meses. Pero nos intercambiamos mensajes afectuosos como siempre para su cumpleaños, que fue hace un par de semanas”, reveló en declaraciones a Clarín.

Cuando fue consultado por las diferencias respecto a la conducción del partido, exclamó: “Estoy en contra de entregarle el PRO a Milei, en contra de las propuestas de fusión, de cogobierno, no estoy de acuerdo. Que quede bien claro eso. Que después en el Congreso apoyemos las iniciativas del Presidente es válido”.

“No estoy de acuerdo en entregarle el PRO a Milei, sea quien sea el que conduce el partido. Creo y defiendo a fondo los valores constitutivos del PRO. Cuando lo creamos, era un partido para cambiar la Argentina sumando gente con vocación pública, que venía del peronismo, del radicalismo, de los partidos de centro. Se valoraba esa experiencia en la gestión. Teníamos una visión de sumar, de respetar al que piensa diferente, de no entrar en la confrontación ni en las agresiones. Yo sigo creyendo en esos valores. El PRO no apoya populismos, ni de izquierda ni de derecha, no tiene nada que ver con proyectos mesiánicos, con posiciones extremas”, justificó el exprecandidato presidencial de Juntos por el Cambio.

En torno a la virulencia del ajuste, planteó que “un Estado que funcione no significa que tenga que ser grande. Debe ser efectivo y austero. Eso hay que acompañarlo con asistencia a los sectores más vulnerables”.

“Por ejemplo, nosotros en el PRO pensamos en una fórmula jubilatoria que garantice que los jubilados no pierdan más respecto a la inflación. También hay que garantizar educación de calidad, que les garantice a muchos chicos poder comer. El kirchnerismo hizo un desastre en términos de deterioro del Estado”, acotó Rodríguez Larreta.

Acto seguido, indicó que “las agresiones, y defenestrar el rol del Estado, lo escuchamos todos los días. El Presidente se dedica mucho tiempo a agredir por Twitter a periodistas, artistas, gobernadores, diputados, senadores, presidentes extranjeros... Nosotros en el PRO nos rompimos el alma para construir un Estado que funcione, que garantice buena salud. Es todo lo contrario a lo que plantea Milei. Y yo no me muevo de eso, estoy en el mismo lugar que hace 25 años”.

“La agresión la está haciendo, no es opinable. Todos los días lo vemos. Acá pareciera que todo el que tuvo alguna experiencia en la política está mal y es atacado y agredido. Lo que antes era 678, que funcionaba como canal de agresión en el kirchnerismo, hoy es el Twitter del Presidente”, anexó.

Finalmente, indicó que “lo que no se puede es ir en contra de los valores originales del PRO, traicionarlos y no honrarlos. Que Patricia Bullrich sea parte del Gobierno de Milei es un dato, no es una opinión. Es parte de esta iniciativa de la fusión con la Libertad Avanza con la que yo no estoy de acuerdo”.