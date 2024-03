Referente del clan Menem elogió el discurso de Milei

El senador nacional con mandato cumplido por el Partido Justicialista, Eduardo Menem, consideró que fue “positivo” el discurso del presidente Javier Milei en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.

“Fue un discurso positivo para un presidente que está hace 50 días en el gobierno y tiene que anunciar cuáles son sus planes y sus proyectos”, introdujo el padre del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y tío del subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Martín Menem y Eduardo ‘Lule’ Menem.

Al respecto, evaluó en declaraciones a CNN Radio que “todos esperaban un discurso agresivo, pero estuvo dentro de lo que se podía esperar un discurso de un Presidente que se hizo cargo de una situación muy mala”.

“El Presidente señaló la situación desastrosa en que dejó al país el kirchnerismo; para que la gente sepa cuál fue la herencia y no volver a cometer el mismo error que cometió Mauricio Macri, que no dio cuenta del estado de situación para no ahuyentar inversores; y ellos sabían más de cómo estaba el país que él mismo”, acotó el hermano del dos veces presidente Carlos Saúl Menem.

Consultado por el Pacto de Mayo, indicó que “ahora depende de la voluntad de los gobernadores de asistir al pacto e integrarse a este intento de acuerdo sobre políticas de Estado que le faltan al país. Tengo esperanzas que tenga éxito, pero no lo podemos asegurar porque algunos gobernadores están reticentes. Espero que concurran y discutan los aspectos fundamentales”.

En cuanto al rechazo de la Ley Ómnibus, consideró que “hubo un error de estrategia de mandar una ley tan extensa, deben seccionarla y tratarla por partes para hacer más ágil la sanción. Toca tantos temas que hace dificultoso su tratamiento en la cámara”.