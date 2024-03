Desde la Rosada le respondieron a Kicillof por impugnar al Pacto de Mayo: “No tiene sentido invitarlo”

El ministro del Interior, Guillermo Francos, consideró que al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, “no tiene sentido invitarlo” a ser parte del Pacto de Mayo, habida cuenta de la caracterización que el mandatario peronista realizó de la convocatoria del Presidente, tachándola de “encuentro para fotos y marketing”.

“Sé que hay algunos que se resisten un poco a encarar el pacto”, deslizó el funcionario nacional al aludir a Kicillof y luego manifestó que quizás “es para otra etapa, no para esta”.

“Imagino que no va a estar. No tiene sentido invitarlo. Se pone en una actitud confrontativa que no es la actitud que estamos buscando, se pone en una actitud que le adjudica al Presidente, que es el que está convocando a un pacto. Allá él”, fustigó en declaraciones a TN.

Acto seguido, consideró que “van a venir varios gobernadores y habrá que ver las posibilidades que tiene cada uno, es un cambio que empieza. Hasta mayo hay un trecho y van a pasar varias cosas, pero iniciar el camino es importante”.

“Tenemos hasta el 25 de mayo, que fue la fecha que puso el presidente y puede haber debates y acuerdos”, completó el titular de la cartera política.