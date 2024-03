“La biblia y el calefón”: Stolbizer instó a reconocer el “fracaso” de la Ley Ómnibus

La diputada nacional de Hacemos Coalición Federal, Margarita Stolbizer, consideró que con la convocatoria al Pacto de Mayo, “el Presidente ganó tiempo llevando esa conversación” de aquí a dos meses, al tiempo que le reclamó que admita el “fracaso” de la Ley Ómnibus.

“Desde diciembre vengo planteando que un pacto político y fiscal es imprescindible, esto debió haberse hecho rápidamente sin entrar en esta pelea verborrágica de un lado y del otro”, contextualizó la líder del GEN.

Asimismo, resaltó que “el Presidente debe entender que vive en una democracia y en un Estado de derecho, que implica un vínculo sólido y fuerte con los legisladores y los gobernadores”.

“Me parece bien que el Presidente haya reculado de su violencia discursiva inconcebible, el problema es cuando la presentación de este pacto se parece más a una invitación a un contrato de adhesión que un diálogo a un acuerdo”, matizó Stolbizer en declaraciones a la AM 950.

En este sentido, indicó que los diez puntos del pacto son “diez títulos” con los que nadie podría “no coincidir” y mencionó la reforma laboral, tributaria y política. Sin embargo, subrayó la importancia de los contenidos de cada eje.

“El pacto será un éxito dependiendo de los contenidos que se pretenden. Si son buenos y razonables, hay un acuerdo de convivencia y de distribución recursos y tres o cuatro se automarginan de eso, es lo que la gente rechazado y es el fracaso de los que no vayan y no firmen. Lo que no puede ser es una convocatoria a suscribir títulos sin ningún compromiso para avanzar en estas cuestiones”, pormenorizó.

Por otro lado, la legisladora consideró que el tratamiento de la Ley Ómnibus es imposible “tal cual vino” y que las delegaciones de facultades deberán ser acotadas porque, desde el oficialismo, “saben que ahí ya perdieron”.

“El Presidente debe reconocer el fracaso por el tratamiento de la Ley Ómnibus. Ellos debieron enviar proyectos de ley parciales, tocando los distintos puntos, habilitar una discusión de otras características y no la biblia y el calefón. La ley como estaba planteada era un disparate total”, juzgó.

En tanto, se mostró a favor de la reducción del déficit y del gasto, siempre y cuando a esa discusión se le de “contenido y racionalidad”.

Por último, la diputada rechazó las criticas que plantea el mandatario nacional hacia los legisladores, pues “es la estrategia y la instalación de una nueva grieta”.

“Hay que ser cuidadoso con eso porque no hay una definición clara de qué es la casta para el Presidente. Cuando uno ve su Gabinete, mantiene muchos funcionarios del Gobierno anterior, los acuerdos que siempre tuvo con Sergio Massa, la permanencia de Daniel Scioli o Patricia Bullrich. La política viene perdiendo ante la sociedad por ineficacia propia y este discurso tiene una impermeabilidad total en la gente”, sentenció.