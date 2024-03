Llaryora acompañará el Pacto de Mayo: “No me siento extorsionado”

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, lanzó un mensaje de conciliación al Gobierno nacional, al confirmar que acompañará el Pacto de Mayo, convocado por el presidente Javier Milei durante la apertura de sesiones del Congreso.

“Creo que hay que avanzar, que hay que dialogar, porque hay muchos puntos que Argentina necesita que podamos acordar con legislaciones que tienen que salir”, indicó el mandatario de la provincia mediterránea durante el tradicional corte de cintas de Expoagro.

En #Expoagro2024 vemos toda la potencia que tiene el campo de nuestro país. Si le quitaran el pie de encima, si le quitaran las retenciones que injustamente se le imponen, el campo produciría mucho más y a la Argentina le iría mucho mejor. pic.twitter.com/k4Wffqsxpr — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) March 5, 2024

En cuanto a los proyectos oficialistas que quedaron truncos en el Parlamento, opinó que “hay que sentarse a dialogar, inclusive en la ley anterior se había votado en general y se había votado en comisión, claramente había que hacer modificaciones de algunos artículos, pero hoy ya todo el mundo sabe las modificaciones y los cambios”.

Y al aludir al Pacto de Mayo, fue categórico: “Yo no me siento extorsionado, nosotros lo que acompañamos lo hacemos por convicción. Es más, mucha de esa normativa, vuelvo a repetir, es esencial para la Argentina”.

“Me parece que dividir por capítulos e insertar justamente los temas antes me parece muy bueno. Es lo que pedía yo, ¿por qué esperar a mayo? Mayo en Argentina parecen cuatro años y no dos meses, con la rotura del tejido social y la profundización del ajuste, la motosierra y licuadora. Así que me parece bien que nos hayan convocado”, cerró Llaryora.