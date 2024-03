El intendente de Olavarría inauguró las sesiones: “Vinimos a ampliar derechos”

El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, inauguró el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante y en su discurso hizo principalmente hincapié en salud, obras públicas, educación, seguridad, detalló el déficit municipal y afirmó que “vinimos a dar respuestas, a ampliar derechos, tenemos un equipo de gestión comprometido que trabaja las 24 horas. Vinimos a recuperar lo que nunca el municipio debió haber perdido: su vocación de servicio”.

Lo hizo acompañado por integrantes del Gabinete municipal, concejales de los diferentes bloques del cuerpo deliberativo, referentes de clubes, sociedades de fomento, dirigentes empresariales, autoridades del ministerio público fiscal, bomberos y representantes de diferentes instituciones de la comunidad.

Junto al titular del cuerpo parlamentario, Guillermo Santellán, el jefe comunal hizo un repaso de lo acontecido en los primeros meses de gestión y adelantó los proyectos para este año, entre los que se destaca la continuidad con fondos provinciales de una obra estratégica como es la del colector Cloacal Norte que beneficiará a más de 25 mil olavarrienses; un programa de reparación para los empleados municipales, que prevea recategorizaciones, bonificaciones y reconocimientos con criterios unificados e equitativos de acuerdo a cada situación y el comienzo un plan de recuperación de la infraestructura hospitalaria.

Del mismo modo, adelantó el plan de reconversión lumínica con la instalación de luminarias en diferentes barrios y localidades, cloacas y la pavimentación de la avenida La Rioja desde el Campus Universitario hasta la Ruta 226 y la continuación de la obra del Polo Judicial que fue paralizada durante gestiones anteriores y que desde el año pasado se reactivó con una firme determinación del Gobierno provincial y la Suprema Corte de Justicia para avanzar en su construcción. Al igual que la Casa de la Provincia.

En tanto, confirmó la entrega durante este año de las 100 viviendas del barrio CECO III; la creación de un espacio en el cual funcionará el Grupo de Apoyo Departamental en el barrio AOMA que brindará seguridad a un sector amplio de nuestra ciudad como lo son los barrios Los Sauces, Autopista Fortabat, AOMA y Villa Aurora; el aumento en un 30 % de litros diarios de combustible para reforzar y ampliar la cobertura de patrullaje policial en distintas zonas del partido y la creación de un jardín maternal en Loma Negra, una demanda histórica de esta localidad.

Entre otros puntos, el mandatario local habló de la futura apertura del polo educativo y recreativo “La Máxima”, que contará con diversas propuestas abiertas a toda la comunidad; la construcción de un polo tecnológico y la implementación de un software para avanzar con la municipalización del Servicio del Estacionamiento Medido y una inversión de más de 1.200 millones de pesos en la red vial rural de todo el partido, con una extensión total de la red de más de 2.200 kilómetros.

Dando cuenta del contexto nacional, reflexionó: “Vemos una política de ajuste donde se plantea que el Estado tiene que renunciar a muchas de sus tareas constitutivas y dejar a libre albedrío responsabilidades regulatorias. Lo vemos con la liberación del precio de las prepagas que tuvieron aumentos exorbitantes obligando a sus usuarios a cambiar o abandonar la cobertura que tenían. Pero eso tiene un correlato y es el aumento de la demanda en el sistema público de salud. En nuestro Hospital lo podemos ver todos los días, vecinos y vecinas que antes se atendían en clínicas y centros de salud privados ahora concurren al sistema público de salud. Lejos de privatizar, se recarga al Estado con más obligaciones pero con ajuste y desfinanciamiento”.

“La suspensión de la obra pública nacional ocasionó la paralización de dos obras en ejecución para Olavarría y la consecuente pérdida de fuentes de trabajo. Hablamos de las obras iniciadas en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN y el acceso a Sierras Bayas”, acotó.

Acto seguido, manifestó que “en contraposición y ante la retirada del Gobierno nacional, el gobernador Axel Kicillof confirmó que garantizará la continuidad con fondos provinciales de una obra estratégica como es la del colector Cloacal Norte que beneficiará a más de 25 mil olavarrienses”.

También exteriorizó su preocupación por el impacto negativo de las políticas de Javier Milei en la matriz productiva de Olavarría, el transporte y la salud, por citar algunos ejemplos.

“El día que asumí formalmente dije que ‘lo injusto jamás me será indiferente’. Una vez más vuelvo a ratificarlo, porque no es solo una frase, sino un valor que llevaré conmigo en cada una de las decisiones que me toque tomar como intendente. No hay soluciones mágicas, venimos a proponer una gestión a base de trabajo, de absoluto compromiso, respetando la voluntad popular e invitando a todo aquel que tenga convicción de transformación a sumarse”, expresó Wesner.

Luego reconoció que “son tiempos complejos, tenemos una enorme responsabilidad por delante y varias certezas, es con un Estado presente, es generando acuerdos, recorriendo los barrios, hablando con la gente, articulando con las instituciones, trabajando con las organizaciones sociales, desarrollando nuevas políticas públicas, pensando en los vecinos, asumiendo errores pero siempre de cara a la comunidad”.

“Vinimos a dar respuestas, a ampliar derechos, tenemos un equipo de gestión comprometido que trabaja las 24 horas. Vinimos a recuperar lo que nunca el municipio debió haber perdido: su vocación de servicio”, sentenció el alcalde.