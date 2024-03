El ala dura PRO se apura en firmar el acta de defunción de Juntos por el Cambio: “No existe más”

El vicepresidente del PRO, Federico Angelini, ratificó el alineamiento de su partido a La Libertad Avanza, en línea con lo establecido por Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

“Estamos trabajando” junto al expresidente y a la ministra de Seguridad de la Nación “para darle más nitidez al espacio, para que quede claro de que el PRO es un partido de cambio y que defendemos esas ideas hace años”, enfatizó.

En cuanto a los cuestionamientos internos del exjefe de Gobierno porteño, plateó que “Horacio Rodríguez Larreta no se sentía representado, era lógico que en la nueva configuración política que va a tener el PRO, que él no se sienta representado y no participe. Eso lo tiene que definir él”.

Además, afirmó en declaraciones a CNN Radio que “todo va en marcha” para que Mauricio Macri sea ungido presidente del PRO.

“Juntos por el Cambio como tal no existe más, los argentinos no le dieron la confianza al espacio porque no representó con nitidez el cambio que quería la Argentina”, analizó Angelini, al tiempo que subrayó que un porcentaje mayor apostó por “el cambio profundo” propuesto por el actual presidente Javier Milei.

Asimismo, manifestó que “aquellos integrantes del PRO que participan del Gobierno deben hacer la mejor tarea, para ayudar que el gobierno salga adelante; porque así sale adelante el país”.

“Muchas de las medidas que está tomando Javier Milei nosotros las habríamos tomado si éramos gobierno. Y muchas nos hubiera gustado hacerlas, pero no hubiéramos podido hacerlas por compromisos políticos que uno asume al tener un espacio con más historia y más trayectoria que La Libertad Avanza”, acotó el dirigente rosarino.

“Sin lugar a dudas, el camino es el que tomó Javier Milei, que es solucionar la macroeconomía y que a partir de ahí empezar a trabajar en la microeconomía. Cuando lo hicimos al revés en 2015-2019, no pudimos solucionar la macro y en la micro nos fue muy bien, pero nos explotó la macro y se fue todo al demonio”, finalizó.