Adorni desdramatizó la suba de precios: “El mercado solo lo va a ir corrigiendo”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, le quitó importancia a la suba generalizada de precios, al tiempo que destacó el recorte de “gastos superfluos” motorizado, en este caso, por el titular de la Cámara de Diputados Martín Menem, aunque evitó hablar del nombramiento de otro integrante del clan riojano con un suculento sueldo estatal.

“El reordenamiento que estamos haciendo de precios relativos y de todas las bombas que nos dejó el gobierno anterior puede generar algún tipo de desajuste en algún caso puntual, y en tal caso el mercado solo los va a ir corrigiendo”, explicó el funcionario.

En instantes comenzará la conferencia de prensa del Vocero Presidencial en Casa Rosada.https://t.co/MCXtAz5eYp — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) March 7, 2024

Por otra parte, el portavoz expresó su “sorpresa ante la carta firmada por científicos extranjeros denunciando una situación de abandono en el CONICET”, y en cambio ratificó que el Ejecutivo “apuesta a la ciencia y la tecnología y siempre lo va a hacer”.

“Jamás al Presidente se le cruzó por la cabeza quitarle apoyo a la ciencia y a la investigación”, aseveró Adorni en su habitual conferencia de prensa diaria en la Casa Rosada.

“Se está construyendo un CONICET que pone sus esfuerzos en el desarrollo de la bioeconomía y en la inteligencia artificial aplicada a la medicina, no en uno que gasta su tiempo en investigaciones de dudosa utilidad. No se va a financiar la ciencia que no aporta un beneficio directo a la sociedad”, sentenció.

Renglón aparte, anunció la inminente inversión por parte de una empresa argentina para la construcción de un nuevo puerto agroindustrial en Timbúes, sobre el río Paraná, que girará en torno a los 550 millones de dólares y permitirá emplear a unos 2.600 argentinos.

“Todos los inversores, nacionales y extranjeros, tienen las puertas abiertas para explotar nuestros recursos”, destacó.

Al aludir el “plan motosierra”, informó que “el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, redujo la emisión de pasajes aéreos y suspendió el contrato que permitía accesos exclusivos a los salones de aeropuertos, lo que representa un ahorro de 12.333 pasajes por año y equivale aproximadamente a 70 aviones abarrotados de políticos”.