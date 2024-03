Cristina cruzó a Milei por culparla del aumento que él mismo se dio: “Más casta no se consigue”

Luego de que el presidente Javier Milei culpara a Cristina Fernández de Kirchner por el aumento salarial que se otorgó a sí mismo y a su Gabinete a través de un decreto, la líder opositora planteó que “mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer”.

“Lo hacía más valiente Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48 % ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue”, arremetió la dos veces presidenta.

De este modo, sin mencionarlo explícitamente, Cristina comparó a Milei con Alberto Fernández, en ocasión del escándalo desatado por la fiesta de cumpleaños que hizo Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos en el marco de los más estricto del aislamiento por la pandemia. En esa instancia, el entonces presidente se disculpó diciendo: “Mi querida Fabiola convocó a un brindis que no debió haberse hecho”.

De todos modos, Milei recogió el guante y contestó: “Señora, para hablar de valentía primero tiene que nombrar a la gente que critica y después desbloquearme en Twitter”.

“Además, podría empezar también por hacerse cargo una vez de que usted es la responsable directa de la gestión 2019-2023, es decir, del peor gobierno de la historia argentina, al haber puesto al presidente Alberto Fernández y haberlo acompañado en la vicepresidencia durante los cuatro años logrando tan mal resultado para todos los argentinos que ni siquiera pudo presentarse a la reelección”, cambió de frente.

La respuesta no se hizo esperar, y siempre vía redes sociales, Cristina puntualizó: “Ay Presidente... usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento del 48 % a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos... y de las argentinas también”.

“Admita que firmó, cobró y lo pescaron. Mire acá le reproduzco los dos decretos que firmó junto a su amiga y ministra de Desarrollo Social y su jefe de Gabinete, porque... quiero pensar que usted lee lo que firma, no? En el de enero no incluyó expresamente a las autoridades, y en el de febrero se incluyó usted y sus funcionarios. Como verá el decreto que yo firmé hace 14 años no tiene nada que ver. Saludos cordiales a usted y a su gabinete”, argumentó.

Horas más tarde, el Presidente redobló la apuesta al advertir a la expresidenta del Senado que podría anularle la jubilación que percibe. “Acabo de anular los aumentos de sueldo de todo el Gabinete nacional”, planteó el mandatario, para después apuntar: “Ya que la vi tan preocupada por las jubilaciones, ¿qué le parece si le anulo los $ 14.000.000 que cobra usted de jubilación de privilegio y le asigno una jubilación mínima?”.