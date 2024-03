Pichetto lamentó las “cortinas de humo” del Gobierno

El diputado nacional de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, cuestionó las idas y venidas en torno a los aumentos en las dietas parlamentarias y en los altos mandos del Poder Ejecutivo, al tiempo que sostuvo que “atacar al Congreso permanentemente es un atentado al sistema democrático que ponen en riesgo la previsibilidad jurídica de la Argentina”.

💰 #escandalo | Milei se aumentó el sueldo a ¡$ 6 millones! y después le echó la culpa a Cristina



📌 https://t.co/SL3w1EvEDO pic.twitter.com/EelA96CtL3 — ANDigital (@ANDigitalOK) March 9, 2024

En cuanto al aumento que se otorgó el presidente Javier Milei, y que rápidamente anuló, el legislador planteó que “si no sabe lo que firmó, estamos en problemas”.

“Es una cortina de humo. Quieren que la gente no hable de la problemática económica, de los precios, de los supermercados; ahora vienen las facturas de luz y gas. Eso lo hacen bien, tienen las redes”, reflexionó.

De cara al revigorizado debate por la Ley Ómnibus, explicó que “Ganancias y la nueva fórmula de movilidad jubilatoria son los temas más conflictivos dentro del escenario de la Cámara. El resto de los temas podrían pasar en la medida que logren un acuerdo político”.

De todos modos, instó a “que la terminen con agredir al Congreso. Acá hay una política dirigida desde los medios de comunicación, con algunos periodistas que juegan con el Gobierno, para destruir al Congreso”.

“Son suicidas: están destruyendo la imagen del país en el exterior, porque los fondos de inversión que han venido al país, la preocupación que tienen es la cuestión de la institucionalidad y cómo va a funcionar el Poder Ejecutivo con el Congreso. Entonces, este ataque persistente de voceros calificados al Congreso implica un intento de destrucción del parlamento. Eso me parece lamentable”, fustigó Pichetto en declaraciones a La Nación.

“Si una chica recién ingresada, sin título, sin formación alguna puede cobrar dos millones y pico de pesos, ¿de qué estamos hablando? ¡Y si el Gobierno se había aumentado los sueldos en el mes de febrero!”, bramó el diputado.

⚠ Escándalo en el Gobierno por la designación de una joven de 23 años al frente del RENAPER ⚠ pic.twitter.com/bUN3pk2DLs — Todo Negativo (@TodoNegativo) March 8, 2024

Luego mencionó que “el Presidente tiene que conocer lo que firma. El secretario de Legal y Técnica (Javier Herrera Bravo) le tiene que informar lo que firmó. No es un decreto de Cristina. Es un decreto que firmó él en febrero y está publicado en el Boletín Oficial.

También consideró que “es un disparate” dar marcha atrás “porque un ministro tiene que ganar una suma razonable. De lo contrario, el Congreso y los lugares de la administración pública se llenan de aventureros y personajes marginales que no van a ayudar a que el país salga adelante. Entonces, la degradación del sistema público, dinamitar al Estado con salarios pobrísimos y jugar el jueguito ese…Es lamentable”.

“Tampoco la locura. Tiene que haber un criterio de razonabilidad. Pero lo que no dicen es que un empleo jerarquizado del Congreso cobra más que un senador y un diputado, porque se le pagan los adicionales de título y antigüedad. Por lo cual es todo un disparate”, prosiguió el excompañero de fórmula de Mauricio Macri en 2019.

En igual tenor, evaluó que “si querés tener funcionarios de cierto nivel y que no estén para hacer negocios, tenés que darles una remuneración acorde y razonable. Tampoco me parece irrazonable que el Presidente cobre 4,5 millones de pesos. Además, cómo presentamos en nuestro proyecto de ley, toda la administración pública debería estar subordinada a lo que cobra el Presidente. Esto debería ser así si queremos encarar este tema en serio, sin hipocresía y sin mentiras. Una piba del Renaper no puede ganar lo que gana, sin título y que nadie diga nada”.