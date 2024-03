Vidal avizora “problemas” en el PRO “en cuanto se defina” encolumnamiento con Milei

La diputada nacional del PRO, María Eugenia Vidal, dijo no compartir las “formas” del presidente Javier Milei, aunque aclaró que “lo prioritario es la defensa de la República”.

En lo que hace a su fuerza política, evaluó que “el PRO tiene que dejar atrás cuatro años de internas y discusiones, que nos alejaron de la gente, e ir a una lista de unidad”.

“Hay un consenso mayoritario entre los dirigentes para que Mauricio Macri asuma la presidencia del PRO. Queremos redefinir el rol del PRO, ya que haber quedado terceros en las últimas elecciones nos lleva a una autocrítica y a una nueva etapa”, acotó la exgobernadora bonaerense en declaraciones a Radio Perfil.

En cuanto a la marcha del Gobierno de La Libertad Avanza, manifestó que “la sociedad votó un cambio muy convencida y no quiere volver atrás, lo cual hace que, por primera vez, apuesten de una manera muy sostenida a pesar del esfuerzo de lo que eso significa. No sé hasta cuándo, pero está habiendo un apoyo muy fuerte al rumbo económico planteado por Milei”.

“Además, hay una madurez en los argentinos al entender que no va a haber caminos fáciles para salir adelante y que todo lo que pasó en los últimos cuatro años, en términos de alentar el consumo emitiendo pesos y generando inflación, era insostenible. Así que la sociedad apoyará a este Gobierno durante un tiempo importante”, analizó Vidal.

De todas maneras, manifestó que “el PRO va a tener problemas en cuanto se defina en torno a Milei, tanto a favor o en contra”.

“De hecho, este espacio tuvo como mayor identificación estar en contra del kirchnerismo. Y eso no nos va a ayudar, debemos obligarnos a ser el mejor, más allá de Milei o del kirchnerismo. Cuando el PRO nació no lo hizo en relación a nadie, sino con una identidad propia. Quiero que a Argentina le vaya bien, por eso estamos actuando en consecuencia, como cuando apoyamos la Ley Bases o el DNU, son políticas en sentido correcto”, anexó la legisladora.

Finalmente, reflexionó: “Yo no comparto en muchas ocasiones la forma del Presidente, no comparto la descalificación y la agresión, no lo he sido nunca en mi vida política ni tampoco el PRO. Ahora bien, para mí sí es prioritario la defensa de la República”.

“Entonces, mientras las instituciones de la República funcionen, mientras las reglas de la democracia no se vean alteradas, y mientras compartamos el rumbo económico, en todo lo que sea bueno para la sociedad, vamos a apoyar al Gobierno. También vamos a ser honestos diciendo o manifestando aquellas cosas con las que no estamos de acuerdo”, completó Vidal.